Disturbios en la cárcel de Machala dejan al menos cuatro muertos

Una <b>serie de disturbios </b>en la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/carcel-de-machala target=_blank>cárcel de Machala</a> registrada la madrugada de este domingo 9 de noviembre deja al menos c<b>uatro reos muertos.</b> Según el Servicio de Atención a Personas Privadas de la<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/cinco-presos-senalados-masacre-carcel-machala-IG10168132 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/reos-hallados-muertos-carcel-machala-CB9726040 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/interno-asesinado-tiros-carcel-machala-JH9548568 target=_blank></a>