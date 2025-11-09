Seguridad
09 nov 2025 , 09:00

Disturbios en la cárcel de Machala dejan al menos cuatro muertos

Aún se desconoce la cantidad de heridos. Familiares de los privados de libertad piden información a las autoridades.

   
    Exteriores de la cárcel de Machala la mañana de este 9 de noviembre de 2025.( Captura de video de Conexión Informativa )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
Una serie de disturbios en la cárcel de Machala registrada la madrugada de este domingo 9 de noviembre deja al menos cuatro reos muertos.

Según el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), el motivo de la revuelta se dio porque algunos presos serán reubicados en la nueva cárcel de máxima seguridad en Santa Elena, próxima a estrenarse.

LEA: Cinco presos son señalados como los responsables de la masacre de la cárcel de Machala

La Policía Nacional ya controló la situación en el centro de privación de libertad. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota se desconoce el número de heridos.

En videos aficionados se grabaron momentos en los que se escuchaban gritos y disparos en el interior de la cárcel. Medios locales de Machala hablan de docenas de heridos.

LEA: Tres reos fueron hallados muertos en la cárcel de Machala, después de un traslado de 43 presos

Familiares de las personas privadas de la libertad acuden al Comando de Policía para conocer quiénes están entre los muertos y heridos.

En la cárcel de Machala ya se produjo una masacre apenas en septiembre 2025, donde un guía penitenciario y 15 reclusos murieron.

LEA: Un interno fue asesinado a tiros en la cárcel de Machala

