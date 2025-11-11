El Gobierno se rehúsa a mostrar imágenes de la fachada de la Cárcel del Encuentro

El Gobierno anunció que la Cárcel del Encuentro empezó a recibir a los presos más peligrosos del país.

Y en medio de la campaña electoral lo hace con imágenes de película, similares a las producciones que realiza el gobierno de Nayib Bukele, pero con la particularidad de que evitan mostran la fachada actual ese nuevo reclusorio.

Eso levanta la duda de si la construcción de la prisión está completa. Por ejemplo, en una de las fotos que subieron en las cuentas gubernamentales en redes sociales, se ve al exvicepresidente Jorge Glas ingresando y detrás de él, se observa a obreros con cascos y herramientas. Posteriormente, esa imagen fue eliminada.

El anuncio de esa obra también la mostraron en un video de 33 segundos que este lunes fue transmitido en cadena nacional, pero en esa pieza muestran una animación en 3D de cómo serán los pabellones y tiene una recopilación de imágenes del presidente Daniel Noboa visitando los avances de la obra gris en octubre del año pasado. Tampoco en esta pieza había imágenes de la obra terminada.

Sobre esto, Ecuavisa preguntó al ministro del Interior. Él asegura que la cárcel está operativa aunque descarta mostrarla a la prensa.

"Obviamente es una cárcel que acaba de terminarse de construir. Obviamente habrá que revisar si puede haber algún problema en algo pero esto es normal en cualquier tipo de construcción. Hasta el día de hoy no hemos tenido ningún inconveniente", comentó.

Con respecto a la ausencia de más material audiovisual de la prisión, aseguró que no se necesita que se conozcan más detalles. "Yo no necesito ni quiero la publicidad sobre la cárcel. Es un centro de máxima seguridad, en los cuales si pensaron que iba a haber algún tour, esto no va a existir. No está contemplado hacerlo", comentó.

Las imágenes difundidas hasta ahora muestran específicamente los pasillos por donde ingresaron a los presos, celdas con cuatro camas con espacios para las necesidades básicas de los reos y el despliegue de seguridad policial dentro de uno de los pabellones.

En paralelo, el presidente de la República se muestra más activo en sus redes sociales para comunicar esa obra emblemática de su Gobierno en el contexto de la inseguridad y a 5 días de la consulta popular y el referéndum.

Entre los mensajes que publicó está "ya empezarán con la quejadera", acompañado de una foto de los cabellos que les cortaron a los presos.

En otra publicación, las fotografías de Jorge Glas vinieron acompañadas del mensaje: "Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales".

Por ahora, toda la comunicación en torno a esta nueva cárcel, especialmente las imágenes de ella que se muestran, pasan primero por el filtro oficial, sin que los medios tengan la posibilidad de verificar esto directamente.