Reimberg exhibe foto de la que sería la Cárcel del Encuentro terminada

El ministro del Interior, John Reimberg, difundió este jueves 4 de diciembre una fotografía en redes sociales que, según él, muestra la obra finalizada de la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. "Foto mata cuento. Tengan", escribió el funcionario. Sin embargo, no explicó si la construcción realmente está concluida y tampoco es posible verificarlo: la prensa o funcionarios de otros organismos únicamente han podido acceder al camino de ingreso al reclusorio.

La cárcel, ubicada cerca de la comuna Juntas del Pacífico, es el proyecto emblemático del Gobierno de Daniel Noboa. No obstante, el mismo presidente reconoció el pasado 12 de noviembre que el avance de la obra era del 40 %.