04 dic 2025 , 07:50

Reimberg exhibe foto de la que sería la Cárcel del Encuentro terminada

"Foto mata cuento. Tengan", escribió el ministro del Interior junto a la imagen. Ni funcionarios de otros organismos ni la prensa han podido constatar el avance de la obra.

   
    La cárcel, ubicada cerca de la comuna Juntas del Pacífico, es el proyecto emblemático del Gobierno de Daniel Noboa. ( Tomada de la cuenta de X @JohnReimberg )
El ministro del Interior, John Reimberg, difundió este jueves 4 de diciembre una fotografía en redes sociales que, según él, muestra la obra finalizada de la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. "Foto mata cuento. Tengan", escribió el funcionario. Sin embargo, no explicó si la construcción realmente está concluida y tampoco es posible verificarlo: la prensa o funcionarios de otros organismos únicamente han podido acceder al camino de ingreso al reclusorio.

La cárcel, ubicada cerca de la comuna Juntas del Pacífico, es el proyecto emblemático del Gobierno de Daniel Noboa. No obstante, el mismo presidente reconoció el pasado 12 de noviembre que el avance de la obra era del 40 %.

Imagen de este miércoles 3 de diciembre. La prensa solo puede llegar hasta un camino de acceso a la Cárcel del Encuentro.
Imagen de este miércoles 3 de diciembre. La prensa solo puede llegar hasta un camino de acceso a la Cárcel del Encuentro. ( Diego Cuenca / Ecuavisa )

La Cárcel del Encuentro fue inaugurada el 10 de noviembre y ya cuenta con 350 reclusos, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI). Estos fueron trasladados desde otros centros penitenciarios. A esa cárcel, por ejemplo, fue movido desde La Roca -la que era la penitenciaría de máxima seguridad- el exvicepresidente Jorge Glas.

La Cárcel del Encuentro se alzó en respuesta a la violencia criminal que azota a las prisiones ecuatorianas en los últimos años, donde han sido asesinados más de 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

