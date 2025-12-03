Seguridad
03 dic 2025 , 08:50

SNAI desmiente nueva alerta de fuga en la Cárcel del Encuentro

El 22 de noviembre, tras una alerta similar, el Gobierno Nacional ya desmintió un supuesto escape de reclusos.

   
  • SNAI desmiente nueva alerta de fuga en la Cárcel del Encuentro
    La Cárcel del Encuentro fue inaugurada el 10 de noviembre. Se asienta cerca de la comuna Juntas del Pacífico. ( Franklin Navarro / Ecuavisa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

El Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI) descartó este miércoles 3 de diciembre una fuga de reos de la Cárcel del Encuentro (Santa Elena), que nuevamente fue anunciada en redes sociales. "No tenemos ninguna fuga en la Cárcel del Encuentro", indicó una fuente del SNAI en un chat de periodistas.

El 22 de noviembre, tras una alerta similar, el Gobierno Nacional ya desmintió un supuesto escape de reclusos.

Lea también: SNAI desmiente fuga de la Cárcel del Encuentro

La Cárcel del Encuentro fue inaugurada el 10 de noviembre. Aunque todavía sigue en obras, ya alberga a los 300 presos "más peligrosos" -según el Gobierno- que fueron trasladados desde otros centros penitenciarios. El reclusorio, que se levanta cerca de la comuna Juntas del Pacífico, perteneciente al cantón Santa Elena, se ha convertido además en el emblema del Gobierno de Daniel Noboa.

A esa cárcel fue trasladado desde La Roca -la que era la cárcel de máxima seguridad- el exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas.

Revise además: Jorge Glas es trasladado a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena

El ministro del Interior, John Reimberg, ha anunciado que no se van a permitir visitas a esta prisión, como la solicitada por el defensor del Pueblo, César Córdova, para verificar las condiciones y el trato que reciben los reclusos.

"Quítense de la cabeza que van a haber estas visitas de prensa, que va a ir el defensor del uno, el Defensor del Ecuador, el defensor de nadie, esto es un centro de máxima seguridad. Aquí no es de querer ir para la novelería de ver o la novelería de hacer un show con alguno de los presos que estén allá", dijo.

Temas
SNAI
cárcel del encuentro
John Reimberg
Santa Elena
Juntas del Pacífico
Noticias
Recomendadas