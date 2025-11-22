SNAI desmiente fuga de la Cárcel del Encuentro

El Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (<b>SNAI</b>) desmintió este sábado 22 de noviembre que haya existido alguna fuga de la recién inaugurada <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/presos-alta-peligrosidad-trasladados-carcel-santa-elena-AL10397447 target=_blank>Cárcel del Encuentro</a></b>, ubicada en el<b></b> <b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/quienes-ocupan-carcel-encuentro-santa-elena-DF10406731 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b>