SNAI desmiente fuga de la Cárcel del Encuentro

El Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI) desmintió este sábado 22 de noviembre que haya existido alguna fuga de la recién inaugurada Cárcel del Encuentro, ubicada en el cantón Santa Elena, en la provincia del mismo nombre.

En un comunicado, el organismo se refirió a una publicación en redes sociales que indicaba que una preso había escapado del penal. "Esta infraestructura penitenciaria mantiene un alto estándar de seguridad, control y supervisión bajo estrictos protocolos de manejo de personas privadas de libertad", señaló el SNAI.

La Cárcel del Encuentro es el emblema del Gobierno de Daniel Noboa, y aunque aún sigue en obras, ya alberga a los 300 presos "más peligrosos", -según el Gobierno- que fueron trasladados desde otros centro penitenciarios.

A esa cárcel fue trasladado desde La Roca -la que era la cárcel de máxima seguridad- el exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas.

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que no se van a permitir visitas a esta prisión, como la solicitada por el defensor del Pueblo, César Córdova, para verificar las condiciones y el trato que reciben los reclusos.

"Quítense de la cabeza que van a haber estas visitas de prensa, que va a ir el defensor del uno, el Defensor del Ecuador, el defensor de nadie, esto es un centro de máxima seguridad. Aquí no es de querer ir para la novelería de ver o la novelería de hacer un show con alguno de los presos que estén allá", dijo.