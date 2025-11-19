Seguridad
590 presos de la Penitenciaría del Litoral han muerto por enfermedades y la violencia durante 2025

Ningún funcionario del SNAI acepta hablar del tema con la prensa. Tan solo respondieron a un chat grupal de periodistas que la tuberculosis es altamente contagiosa.

   
Con pancartas del Comité de Familiares por una Vida Digna Dentro y Fuera de Cárceles, y fotos de presos visiblemente desnutridos, su grito retumbó entre las rejas: "Vivos se los llevaron, vivos los queremos"

Son parientes de reclusos enfermos que se concentraron en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral la tarde del miércoles, tras la confirmación oficial de que 10 presos murieron por tuberculosis este martes.

Ecuavisa accedió a información oficial que revela la magnitud del colapso penitenciario. En lo que va del año, 590 presos han muerto en esa cárcel, la que tiene más reclusos en Ecuador.

De ellos, 39 por muertes violentas y 551 por otras causas, muchas asociadas a enfermedades como tuberculosis. Sin embargo, la mayoría de los informes médicos registran la frase "causa por confirmar".

La directora del Comité de Familiares dice que dentro de la cárcel hay un pabellón destinado a los presos con tuberculosis. "Son 120 privados de libertad en el pabellón 7 a la 1 (...) están muriendo porque todavía no tienen las pruebas", comentó.

Ningún funcionario del SNAI acepta hablar del tema con la prensa. Tan solo respondieron a un chat grupal de periodistas, en un mensaje, que reconocieron que la tuberculosis es altamente contagiosa en espacios cerrados y que esa condición “podría explicar los decesos reportados en los últimos días”.

Añadieron que trabajan junto al Ministerio de Salud en reubicaciones y brigadas médicas para contener el brote. En Guayas se registra el mayor índice de contagio.

