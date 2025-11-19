Estados Unidos colabora con Ecuador para mejorar la vigilancia epidemiológica frente a brotes

El Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Embajada de Estados Unidos en Ecuador inauguraron este lunes la segunda cohorte del Programa de Capacitación en Informática y Ciencia de Datos para la Salud (IDASH). El encuentro se desarrolló en las instalaciones del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

El programa es organizado por el Centro Internacional de Capacitación y Educación para la Salud de la Universidad de Washington (UW I-TECH), en asociación con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

El propósito de IDASH es capacitar a líderes en salud pública en el uso de sistemas de información para mejorar la vigilancia epidemiológica y optimizar la respuesta ante brotes y amenazas sanitarias. Esta edición cuenta con la participación de representantes de Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú.

Fernanda Magalhaes Freistadt, directora Regional del Proyecto, explicó que estos espacios formativos tienen como fin la creación de nuevos proyectos e indicadores sanitarios para fortalecer la red de salud.

Durante el acto de apertura, el ahora exministro de Salud, Jimmy Martin, se refirió a la importancia del capital humano sobre la infraestructura física.

“Ecuador tiene la gran responsabilidad de llevar a cabo esta planificación de trabajo. (...) Los sistemas de salud del futuro no dependen solo de infraestructura o tecnología. Dependen de personas capaces, comprometidas y dispuestas a colaborar”, afirmó el funcionario.

Por su parte, Lawrence Petroni, jefe de Misión Encargado de los Estados Unidos, señaló que la cooperación busca apoyar las capacidades locales. “El compromiso de los Estados Unidos es profundo para apoyar las capacidades en los sistemas de salud, a fin de construir un mejor futuro”, indicó Petroni.

También participaron Matt Lozier, representante de los CDC en Ecuador, quien destacó las expectativas de impacto en los países participantes, y Carlos Jácome, rector del IAEN, quien agradeció la elección de la institución educativa como sede del evento.