Sociedad
14 nov 2025 , 13:00

100 mil becas del 60 % para servidores públicos en Ecuador: Así puedes aplicar a carreras en línea

El Ministerio de Trabajo y la organización WLO lanzaron un programa con siete áreas de estudio. La formación es 100% virtual y aplica para funcionarios públicos y sus familiares.

   
  • 100 mil becas del 60 % para servidores públicos en Ecuador: Así puedes aplicar a carreras en línea
    Foto de una persona participando de una educación en línea en Ecuador.( Televistazo )
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
Canal WhatsApp
Newsletter

El Ministerio de Trabajo, en alianza con el Programa Mundial de Alfabetización (WLO, por sus siglas en inglés), lanzó el Programa de Desarrollo Académico para Latinoamérica y el Caribe.

El principal beneficio es la entrega de 100 mil becas que cubren el 60 % del costo de los estudios para programas de tercer y cuarto nivel, como también certificaciones. La formación es completamente en línea, permitiendo flexibilidad a los estudiantes.

Le puede interesar: Becas IA Lab | El Gobierno ofrece 30 000 cupos; ¿cómo aplicar?

Este programa está diseñado para beneficiar a servidores públicos y sus familias directas que busquen potenciar su perfil profesional.

¿Qué carreras están disponibles?

La oferta académica se adapta a distintas necesidades y cuenta con 7 grandes áreas de conocimiento:

  • Idiomas
  • Diseño y Artes
  • Negocios y Economía
  • Ingeniería y Tecnología
  • Ciencias de la Salud
  • Derecho y Ciencias Jurídicas
  • Educación y Ciencias Sociales

    • ¿Cómo inscribirse y obtener la beca?

    El proceso de registro es sencillo. Para tener el descuento del 60 %, los interesados deben usar un código específico al momento de aplicar.

    Lea también: ¿Cómo conseguir becas universitarias en Ecuador?

    Sigue estos pasos:

    1) Ingresar a la página web oficial: www.wlo.es
    2) Hacer clic     en el botón Empezar.
    3) Seleccionar la opción de Ecuador en el listado.
    4) Ingresar el código de convenio: 11949
    5) Llenar     el formulario con los datos personales solicitados.
    6) Seleccionar el programa o carrera de interés.
    7) Formalizar la matrícula para activar la beca.

    El Ministerio de Trabajo sostiene que así los servidores públicos mejorarán sus perfiles profesionales y su rendimiento.

    Temas
    Ministerio de Trabajo
    becas
    estudios
    en línea
    becas ecuatorianos
    servidores públicos
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas