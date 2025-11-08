Becas IA Lab | El Gobierno ofrece 30 000 cupos; ¿cómo aplicar?

La Presidencia de la República anunció la noche del viernes 7 de noviembre el programa Becas IA Lab.

El mismo consiste en la entrega de 30 000 becas para estudiar en línea un diplomado en Liderazgo y Habilidades Gerenciales con Inteligencia Artificial.

La oferta está dirigida a personas de 30 años de edad en adelante.

El programa de estudios tiene una alianza con la Universidad Santander, especializada en el aprendizaje en línea.

Para las inscripciones, el Gobierno puso a disposición un link. Puede ingresar haciendo clic aquí.

