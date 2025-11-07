Sociedad
07 nov 2025 , 09:28

Jóvenes en Acción también trabajarán en instancias del Ministerio de Educación

Más de 29 000 participantes apoyarán en instituciones educativas, espacios deportivos, bibliotecas y dependencias administrativas.

   
    Antes de iniciar sus actividades, los jóvenes asistirán a una inducción que podrá ser presencial o virtual. ( Ministerio de Educación )
Más de 29 mil integrantes del programa Jóvenes en Acción cumplirán sus pasantías en instancias del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec). La cartera de Estado explicó que realizarán diversas actividades de apoyo en instituciones educativas, espacios deportivos, bibliotecas y dependencias administrativas.

Los participantes apoyarán en instituciones de todas las provincias. Guayas congregará la mayoría, con 9 366 jóvenes, Manabí tendrá 5 077; Los Ríos, 2 184 y Pichincha, 1 868. En contraste, provincias como Cañar y Galápagos tendrán 83 y cinco jóvenes en el programa, respectivamente.

El Ministerio de Educación explicó que el proceso de registro, validación y asignación de plazas se realizó en coordinación con las Direcciones Zonales y Distritales del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. De esta forma se busca que tareas asignadas respondan a las necesidades de cada territorio y al perfil de los jóvenes seleccionados.

Puede consultar su lugar de asignación ingresando a la página: https://educacion.gob.ec/jovenes-en-accion/

¿Qué tareas cumplirán?

El Ministerio de Educación señaló que los 29 mil integrantes apoyarán en especialmente en áreas administrativas de instituciones educativas, espacios deportivos y bibliotecas, aunque no serán las únicas tareas.

El objetivo es fortalece habilidades laborales, sociales y personales de los participantes, "fomentando el sentido de responsabilidad, compromiso y servicio comunitario", señaló la cartera de Estado.

Antes de iniciar sus actividades, asistirán a una inducción que podrá ser presencial o virtual.

Temas
administración pública
Jóvenes en acción
pasantías remuneradas
Daniel Noboa
Ecuador
Noticias
