Economía
05 nov 2025 , 19:47

El gobierno reducirá el presupuesto de los bonos temporales, de USD 256 millones﻿, a 196 millones﻿

Casi la totalidad se entregará a transportistas, como continuación de las compensaciones por la eliminación del subsidio al diésel.

   
La mayoría de bonos temporales creados en el gobierno de Daniel Noboa terminarán en el 2026 y los que quedan tendrán menos presupuesto. Las ayudas a sectores sociales y productivos se reducirán mientras se mantienen y aumentan las compensaciones para los transportistas.

La proforma presupuestaria del próximo año contempla solo tres programas temporales.

A los transportistas del servicio público y comercial: USD 197 millones. Es más de los USD 118 millones que el gobierno ofreció pagar este año como compensación por la eliminación del subsidio al diésel.

En el tema social, migrantes retornados se mantiene con USD 500 mil dólares, cuando el año en curso tenía un presupuesto de USD 6,7 millones.

El programa jóvenes en acción continuará. Se financiará con un USD 1 millón. Mucho menor a los USD 92 millones que destinó el gobierno para las dos ediciones del 2025.

La proforma indica que se mantendrán los 80 000 beneficiarios, pero no detalla cuántos meses trabajarán ni cuánto será el pago mensual que reciban. Actualmente, es de USD 400 mensuales, por tres meses.

Durante el 2024 y 2025, el presidente Daniel Noboa ha creado nueve bonos temporales que van desde pagos únicos a policías y militares, ecuatorianos en acción para desempleados y hasta los incentivos a los transportistas. Estos fueron presentados en medio de procesos electorales o durante el paro por la Conaie.

En este último caso, el régimen lanzó el incentivo emprende para pequeños comerciantes y raíces para agricultores con transferencias de USD 1 000, por una sola ocasión. Esos programas no constan en la proforma.

