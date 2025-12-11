Ecuador
Juez ordena instalar una mesa de emergencia por crisis de tuberculosis en la Penitenciaría

La justicia declaró vulnerados los derechos de los presos por falta de atención médica y ordenó una intervención urgente del SNAI y ministerios.

   
Un juez constitucional en Guayaquil aceptó parcialmente una acción de protección solicitada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), en respuesta a la crisis sanitaria por tuberculosis en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada del país. El magistrado ordenó que, de manera urgente, se instale una mesa de emergencia penitenciaria para atender la situación.

Este miércoles 11 de diciembre, el juez constitucional del Complejo Judicial de La Florida declaró la violación de derechos de los presos de ese reclusorio, derivada del incremento de casos de tuberculosis. La resolución se adoptó tras aceptar parcialmente la acción de protección presentada por el CDH.

Según el magistrado, los casos de desnutrición crónica, tuberculosis y otras enfermedades, así como el incumplimiento por parte del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y de las Fuerzas Armadas de órdenes judiciales para que los presos crónicos reciban atención médica especializada en hospitales, han contribuido a la vulneración de derechos como el acceso a la salud, la alimentación y la rehabilitación.

La Penitenciaría del Litoral concentra la mayoría de pacientes con tuberculosis en el sistema carcelario. A escala nacional existen 1 131 casos, de los cuales 553 corresponden a esta prisión. Jueces de Garantías Penitenciarias han constatado en varias visitas que no todos los enfermos reciben tratamiento médico.

Entre las medidas de reparación, el juez dispuso la instalación inmediata de una mesa de emergencia penitenciaria, integrada por el SNAI; los ministerios de Defensa, Salud e Interior; la Defensoría del Pueblo; la Defensoría Pública; y con la asistencia de organismos internacionales. A esta instancia también deberán sumarse los comités de familiares de los reclusos, con el fin de encontrar soluciones urgentes a la crisis.

En la Penitenciaría del Litoral permanecen alrededor de 7 100 presos. Hasta octubre de este año se habían registrado 600 muertes.

