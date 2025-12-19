Olsen propone que Mario Godoy comparezca en la Asamblea a principios de enero 2026

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, convocó al Pleno a una sesión para este domingo 21 de diciembre a las 15:00 para fijar fecha y hora para la comparecencia de Mario Godoy, titular de la Judicatura, con el fin de que dé explicaciones sobre las amenazas y presiones que recibió el juez anticorrupción Carlos Serrano.

Olsen propone que la comparecencia de Godoy se realice de manera presencial e indelegable en el plazo de ocho días término, contados desde la aprobación de la resolución que se dará el domingo.

LEA: Comparecencia de Mario Godoy en la Asamblea por amenazas a juez puede quedar para 2026

Con días término no se contarán los fines de semana y feriados, por lo que la comparecencia de Godoy puede quedar para el 5 ó 6 de enero de 2026, justo cuando el Parlamento regrese de su vacancia legislativa.

En la víspera, Olsen también señaló que la comparecencia tendrá fines informativos. En otras palabras, los asambleístas no podrán interpelarlo, solo tendrán que escuchar lo que diga Godoy.

LEA: Esposa de Mario Godoy dice que defendió al serbio que amenazó a juez solo en la investigación previa

La Judicatura se encuentra en el ojo del huracán porque el juez Serrano denunció que un alto funcionario de esa entidad lo presionó para que declare inocente a un narcotraficante serbio.

No lo hizo y el extranjero lo amenazó de muerte. El caso cobró más polémica porque la esposa de Godoy, Dolores Vintimilla, fue abogada del ahora sentenciado por lavado de activos. Ella dijo que solo lo patrocinó en la investigación previa, no durante el juicio.

Serrano también perdió la protección de la Policía. Ante esto, prefirió dejar de trabajar porque tampoco aceptaron su renuncia.

LEA: Mario Godoy se pronuncia por amenazas a juez, pero no aborda supuestas presiones de un funcionario de la Judicatura