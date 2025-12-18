Política
18 dic 2025 , 22:45

Comparecencia de Mario Godoy en la Asamblea por amenazas a juez puede quedar para 2026

La asambleísta de la RC, Viviana Veloz, señala que Niels Olsen debía convocar de forma directa a Mario Godoy.

   
  • Comparecencia de Mario Godoy en la Asamblea por amenazas a juez puede quedar para 2026
    Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.( API )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen (ADN), dijo que realizará el trámite parlamentario para que se apruebe el día y la hora para que Mario Godoy, presidente de la Judicatura, informe sobre la denuncia que hizo el juez anticorrupción Carlos Serrano.

Dicho magistrado dijo recibir presiones de un funcionario de la Judicatura para declarar inocente al serbio Jezdimir Srdan, ahora sentenciado por lavado de activos procedente del tráfico de drogas.

Aseguró que le retiraron su seguridad y no han aceptado sus vacaciones. Godoy dio respuestas a esos temas, pero no a las presiones que habría ejercido un funcionario de la Judicatura.

LEA: Esposa de Mario Godoy dice que defendió al serbio que amenazó a juez solo en la investigación previa

También se conoció que la esposa de Godoy, Dolores Vintimilla, defendió al serbio, pero solo durante la investigación previa, es decir, no conoció la formulación de cargos y la etapa de juicio.

RC ve una dilación para comparecencia de Godoy

Todo esto generó revuelo y de ahí la convocatoria de Olsen. Pero para Viviana Veloz, asambleísta de la Revolución Ciudadana, esto es "una tomadura de pelo", "un distractor más" y un "intento de dilación". ¿Por qué?

LEA: Mario Godoy se pronuncia por amenazas a juez, pero no aborda supuestas presiones de un funcionario de la Judicatura

Veloz explica que en el oficio de Olsen no queda claro en qué sesión se buscará incluir la fecha para la comparecencia de Godoy. A esto hay que agregarle que el 22 de diciembre, el Parlamento entra en vacancia legislativa, por lo que no se descarta que el tema quede para el siguiente año. La asambleísta pidió que esta vacancia se aplace, pero dijo que no ha recibido respuesta.

Además, indica que Olsen sí podía convocar a Godoy para una comparecencia más célere, y que esta debería ser para fiscalizarlo, no para fines informativos. "No necesita permiso ni autorización de quienes conformamos la Asamblea. Segundo: convocar para poner en conocimiento el caso de Mario Godoy y luego decidir si se lo llama o no a rendir cuentas, termina siendo una tomadura de pelo al país y una dilación inaceptable".

También recordó que ADN ya salvó a Mario Godoy de un proceso de juicio político.

LEA: Fiscalía abre investigación por presunto tráfico de influencias por amenazas a juez anticorrupción Carlos Serrano

Temas
Asamblea Nacional
Denuncia
amenazas
comparecencia
Niels Olsen
Viviana Veloz
Mario Godoy
Carlos Serrano
Noticias
Recomendadas