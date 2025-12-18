Comparecencia de Mario Godoy en la Asamblea por amenazas a juez puede quedar para 2026

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen (ADN), dijo que realizará el trámite parlamentario para que se apruebe el día y la hora para que Mario Godoy, presidente de la Judicatura, informe sobre la denuncia que hizo el juez anticorrupción Carlos Serrano. Dicho magistrado dijo recibir presiones de un funcionario de la Judicatura para declarar inocente al serbio Jezdimir Srdan, ahora sentenciado por lavado de activos procedente del tráfico de drogas. Aseguró que le retiraron su seguridad y no han aceptado sus vacaciones. Godoy dio respuestas a esos temas, pero no a las presiones que habría ejercido un funcionario de la Judicatura. LEA: Esposa de Mario Godoy dice que defendió al serbio que amenazó a juez solo en la investigación previa

También se conoció que la esposa de Godoy, Dolores Vintimilla, defendió al serbio, pero solo durante la investigación previa, es decir, no conoció la formulación de cargos y la etapa de juicio.

RC ve una dilación para comparecencia de Godoy