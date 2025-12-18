Comparecencia de Mario Godoy en la Asamblea por amenazas a juez puede quedar para 2026

El presidente de la <b>Asamblea Nacional, Niels Olsen (ADN),</b> dijo que realizará el trámite parlamentario para que se apruebe el día y la hora para que <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mario-godoy target=_blank>Mario Godoy</a>, presidente de la Judicatura, informe<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/carlos-serrano target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/esposa-mario-godoy-abogada-serbio-amenazo-jue-DM10582890 target=_blank></a>