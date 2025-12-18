Mario Godoy se pronuncia por amenazas a juez, pero no aborda supuestas presiones de un funcionario de la Judicatura

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, dijo que la renuncia del juez anticorrupción, Carlos Serrano, víctima de amenazas de muerte, no es aceptada por el Pleno porque "mantiene causas de conmoción social que requieren la emisión de sentencias por escrito".

En el comunicado publicado la noche de este jueves 18 de diciembre, Godoy no precisa cuáles son esas causas. El 21 de noviembre, el juez Serrano presidió el tribunal que condenó al serbio Jezdimir Srdan a prisión por el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Justamente, Serrano denunció que un alto funcionario de la Judicatura lo presionó para que declare inocente a Srdan. No lo hizo y el sujeto vinculado a la mafia albanesa lo amenazó de muerte: pasó su dedo índice por la garganta. De esto, el comunicado no dice nada.

Serrano agregó que pese a las amenazas registradas en video, su seguridad fue retirada. Al respecto, Godoy explicó que la asignación o retiro de seguridad no le compete a la Judicatura.

Se explicó que el informe de riesgo de Serrano es del 38 % y no requería resguardo, pero que incluso así se hizo una solicitud "urgente" para darle seguridad.

Se agregó que se le aprobó hacer teletrabajo desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026.

Sin embargo, Carlos Serrano informó que dejó de trabajar debido a las amenazas y la falta de escoltas que protejan su vida.

Adicional, Carlos Serrano fue incluido en el Tribunal que deberá juzgar al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el caso Triple A.

