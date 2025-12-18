La Corte Nacional rechaza las amenazas contra el juez anticorrupción Carlos Serrano

La <b>Corte Nacional de Justicia</b> expresó este 18 de diciembre su rechazo a las amenazas que recibió <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/carlos-serrano target=_blank>Carlos Serrano</a>, juez anticorrupción, tras sentenciar al <b>serbio Jezdimir Srdan</b> por lavado de activos <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/juez-anticorrupcion-carlos-serrano-abandona-cargo-amenazas-OD10578143 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/fiscalia-abre-investigacion-presunto-trafico-influencias-ontra-juez-anticorrupcion-ED10579287 target=_blank></a>