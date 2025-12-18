La Corte Nacional rechaza las amenazas contra el juez anticorrupción Carlos Serrano

La Corte Nacional de Justicia expresó este 18 de diciembre su rechazo a las amenazas que recibió Carlos Serrano, juez anticorrupción, tras sentenciar al serbio Jezdimir Srdan por lavado de activos procedente del tráfico de drogas.

En un comunicado firmado por el presidente de la entidad, José Suing, se resalta que los magistrados "deben ejercer sus atribuciones libres de toda forma de injerencia, ya sea interna o externa, y con plena independencia (...)".

La Corte exhortó a las autoridades a brindarle la protección necesaria, así como al resto de personal judicial.

En esta semana, se conoció que Serrano recibió presiones de un "alto funcionario" de la Judicatura para que declare inocente a Jezdimir Srdan. No lo hizo y sentenció con base en las pruebas. Esto que hizo que el ahora sentenciado, que cumple prisión en la Cárcel del Encuentro, haga una amenaza de muerte, pasando su dedo índice por la garganta.

Pee a esto, dijo que la Judicatura le retiró su seguridad, por lo que Serrano decidió no acudir más a su despacho a fin de no ser asesinado.

