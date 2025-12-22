Audios complican al presidente de la Judicatura, Mario Godoy, y su entorno

Se enreda el escándalo por las presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano para que falle a favor del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, cuya defensa estuvo a cargo de Dolores Vintimilla, esposa del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Este lunes 22 de diciembre se hizo público un audio que revela presiones ejercidas por Henry Gaibor, director de la Judicatura en Pichincha.

El juez Serrano tiene en su poder varios audios de las presiones que recibió para favorecer al procesado. La Fiscalía General del Estado (FGE) lo contactó para que rinda versión este martes, fecha en la que coordinará la entrega de los registros.

Ecuavisa tuvo acceso a uno de los audios, que corresponde a una conversación entre Serrano y Henry Gaibor, quien es director del Consejo de la Judicatura en Pichincha, amigo personal y considerado mano derecha de Mario Godoy.

En el diálogo, Gaibor le transmite un mensaje sobre la defensa del narcotraficante, insistiendo en que se le preste "un poco más de atención" al caso, aunque señala que no se trata de un pedido directo.

En el audio se escucha a Gaibor decir: "El pedido como tal no me dijeron así o asado, en lo absoluto", a lo que Serrano responde que entiende. Gaibor añade que se trata de "un caso muy particular” y que la persona procesada "podría delatar quién habría contaminado", insistiendo en que solo cumple con "pasar el mensaje". El juez, por su parte, responde que resolverá lo que corresponda conforme a la ley.

Además, el juez Serrano grabó otras dos llamadas de una funcionaria de la Judicatura que le insiste para que acuda al despacho de Henry Gaibor.

Este lunes también trascendió que Daniela Cajas, esposa de Henry Gaibor —quien aparece junto a Godoy y Vintimilla en fotografías de su matrimonio—, se desempeña como secretaria de la Unidad Anticorrupción a la que pertenece el juez Serrano.

Gaibor, además, ya había sido mencionado en una denuncia previa. En diciembre del año pasado, la jueza Nubia Vera aseguró que acudió a su despacho junto con su superior, Mario Godoy, para entregarle un pendrive con la sentencia en contra de la entonces vicepresidenta de la República, Verónica Abad.