Audios complican al presidente de la Judicatura, Mario Godoy, y su entorno

Se enreda el escándalo por las presiones al juez anticorrupción <b>Carlos Serrano</b> para que falle a favor del narcotraficante serbio <b>Jezdimir Srdan</b>, cuya defensa estuvo a cargo de Dolores Vintimilla,<b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/asamblea-aprueba-comparecencia-mario-godoy-juez-carlos-serrano-NN10591059 target=_blank></a></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/mario-godoy-licencia-asamblea-nacional-EN10593070 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/esposa-mario-godoy-abogada-serbio-amenazo-jue-DM10582890 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/jueza-nubia-vera-allanamiento-caso-mueble-fino-HI9479801 target=_blank></a></b><b></b>