La Judicatura deja en vilo la renuncia del juez Carlos Serrano

El Pleno del Consejo de la Judicatura dejó en suspenso la renuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció presiones para declarar inocente a un narcotraficante serbio.

Informes recomendaron al Pleno que aceptar la renuncia podría provocar nulidades en algunos casos. Al respecto, Mario Godoy, presidente de la Judicatura, explicó que necesitan que el magistrado emita sentencias escritas.

Este 22 de diciembre, trascendieron audios que serían de Henry Gaibor, director de la Judicatura de Pichincha, quien supuestamente estaría detrás de las presiones al juez Serrano.

LEA: El proceso para fiscalizar a Mario Godoy avanza a paso lento

Al respecto, los vocales de la Judicatura pidieron su renuncia.

En la misma sesión, Mario Godoy dijo que tomará licencia para comparecer en la Asamblea Nacional y dar explicaciones en este caso en el que está salpicado.

Mientras tanto, Serrano dejó de trabajar porque el serbio lo amenazó de muerte y su cápsula de seguridad fue retirada.

LEA: Audios complican al presidente de la Judicatura, Mario Godoy, y su entorno