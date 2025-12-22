Ministro del Interior dice que juez Carlos Serrano está fuera del Ecuador y confirma que se le quitó su seguridad

John Reimberg, ministro del Interior, confirmó que se le retiró el resguardo policial al juez Carlos Serrano, quien presentó su renuncia después de denunciar que recibió amenazas para declarar inocente de lavado de activos a Jezdmir Srdan, un narcotraficante serbio.

El funcionario explicó que la decisión respondió a una evaluación técnica que concluyó que el nivel de riesgo de Serrano había disminuido.

Le puede interesar: La Judicatura deja en vilo la renuncia del juez Carlos Serrano

"Ya no es el cargo, es la persona. Depende del nivel de riesgo al que nos exponemos y eso varía en todas las funciones del Estado", dijo, aseverando que hubo una entrevista con el juez previo al juicio en donde se determinó que se había reducido su riesgo.

Tras la denuncia pública de Serrano sobre la falta de respuesta de la Judicatura, el Ministerio intentó contactarlo para una nueva evaluación.

Sin embargo, se confirmó que magistrado se encuentra fuera del país. Reimberg aseguró que, de volver a Ecuador, se le activaría una cápsula de seguridad temporal mientras se define su situación permanente. Aunque presentó su renuncia, esta no ha sido aceptada aún por el Consejo de la Judicatura.