Política
22 dic 2025 , 15:06

Ministro del Interior dice que juez Carlos Serrano está fuera del Ecuador y confirma que se le quitó su seguridad

El ministro John Reimberg indicó que se retiró el resguardo policial al juez Carlos Serrano porque había bajado su nivel de riesgo. Dijo que espera que regrese al país para tratar el tema con él.

   
  • Ministro del Interior dice que juez Carlos Serrano está fuera del Ecuador y confirma que se le quitó su seguridad
    Imagen de John Reimberg, ministro del Interior, en una rueda de prensa realizada el 2( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
Canal WhatsApp
Newsletter

John Reimberg, ministro del Interior, confirmó que se le retiró el resguardo policial al juez Carlos Serrano, quien presentó su renuncia después de denunciar que recibió amenazas para declarar inocente de lavado de activos a Jezdmir Srdan, un narcotraficante serbio.

El funcionario explicó que la decisión respondió a una evaluación técnica que concluyó que el nivel de riesgo de Serrano había disminuido.

Le puede interesar: La Judicatura deja en vilo la renuncia del juez Carlos Serrano

"Ya no es el cargo, es la persona. Depende del nivel de riesgo al que nos exponemos y eso varía en todas las funciones del Estado", dijo, aseverando que hubo una entrevista con el juez previo al juicio en donde se determinó que se había reducido su riesgo.

Tras la denuncia pública de Serrano sobre la falta de respuesta de la Judicatura, el Ministerio intentó contactarlo para una nueva evaluación.

Sin embargo, se confirmó que magistrado se encuentra fuera del país. Reimberg aseguró que, de volver a Ecuador, se le activaría una cápsula de seguridad temporal mientras se define su situación permanente. Aunque presentó su renuncia, esta no ha sido aceptada aún por el Consejo de la Judicatura.

Cronología del caso del juez Carlos Serrano

Todo empezó en noviembre, cuando un funcionario del Consejo de la Judicatura citó a Serrano fuera del complejo judicial para reunirse con terceros; él se negó.

Luego lo llamó a su despacho y, de frente, le dijo que debe declarar inocente al principal implicado en el caso Euro 2024, el serbio Jezdimir Srdan, a quien la Fiscalía identifica como la cabeza de un entramado de lavado de activos y narcotráfico. El juez grabó todo.

El 21 de noviembre pasado, el tribunal del que formó parte Serrano condenó al serbio a 10 años de prisión. Ese día, el sentenciado, según consta en este parte policial, cruzó su dedo índice bajo el cuello en señal de amenaza de muerte.

Lea también: La Corte Nacional rechaza las amenazas contra el juez anticorrupción Carlos Serrano

Días antes, la Policía desactivó un coche bomba detrás del complejo judicial, en la calle que da a su oficina. Pese a todo, el 2 de diciembre le quitaron la protección.

La Asamblea Nacional convocó a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, para que comparezca sobre este caso. Se conoció que su esposa fue parte del equipo legal del narco serbio.

Temas
Seguridad
consejo de la judicatura
juez
policía judicial
Carlos Serrano
John Reimberg
Ecuador
Noticias
Recomendadas