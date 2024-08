Tras la huella de los adultos mayores desaparecidos en Ecuador

Este viernes 30 de agosto de 2024 se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Fue establecido en el 2010 por La Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) y tiene como objetivo concienciar a la humanidad sobre el uso de la desaparición forzada como estrategia para infundir terror en los ciudadanos.

Los colectivos de desaparecidos en Ecuador lo han asumido como su fecha insigne para recordar a los seres queridos que no han vuelto a casa por cualquier motivo (víctimas de la inseguridad, forzada, voluntaria, entre otras). Según datos de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) de la Policía, desde el 3 de octubre de 2013 hasta la actualidad se han registrado 94 280 personas reportadas como desaparecidas a escala nacional. De ese número, 3 718 corresponden a adultos mayores y se han resuelto 3 357 casos.

Eso quiere decir que 361 están en investigación. Uno es el de Leonor Ramírez López, quien no vuelve a su casa desde la tarde del 29 de abril de 2011, cuando salió a visitar a uno de sus hijos en el tradicional barrio de La Tola del Centro Histórico de Quito. Ese día, la mujer, quien en ese tiempo tenía 73 años, no portaba sus documentos de identidad.

Su hija, Isabel Cabrera, guarda las fotografías de su madre y todo el tiempo se pasa mirándolas para no olvidar cómo era su rostro. Lleva más de 10 años luchando por saber lo que pasó y no tiene respuestas. De forma permanente acude a la Fiscalía y Dinased para averiguar los avances de las indagaciones. Lo que más le preocupa es que su mamá tiene alzhéimer y posiblemente se olvidó cómo volver a casa. "No hay una hipótesis de que si está viva o muerta".

