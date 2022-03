Guayas encabeza la lista con el mayor índice de desapariciones a escala nacional

Una segunda caravana por las personas desaparecidas y encontradas sin vida en Ecuador arrancará el próximo lunes en la capital, Quito, para exigir a las autoridades acciones congretas para evitar la impunidad.

Después de que en 2021 se lanzara la primera marcha por las personas desaparecidas en el país, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) repetirán este año una convocatoria que concluirá el próximo 2 de abril.

La manifestación partirá el lunes de Quito y recorrerá a lo largo de cinco días las ciudades de Ambato, Riobamba, Chillanes, Cuenca, Machala, Guayaquil y Quevedo, bajo el lema "¡Nadie se cansa!".

MÁS DE 2.000 DESAPARECIDOS

La presidenta de Asfadec, Lidia Rueda, denunció este viernes en una rueda de prensa que más de 2.000 casos de desaparecidos se encuentran bajo investigación y solo en enero pasado se reportaron 598 denuncias, de las que en 85 se abrieron investigaciones.

"No hay en el país una sola ciudad donde no haya desaparecidos, tenemos que seguir gritando, manifestando que nuestros seres queridos no están con nosotros", afirmó Rueda al valorar como ínfima la dotación de 240 agentes especializados a la Dirección de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), que corresponden a diez por provincia.

Al frente de una asociación que nació en 2012 por iniciativa del padre de Carolina Garzón, una joven desaparecida en la capital ecuatoriana ese año, Rueda censuró que, pese a que Ecuador cuenta con una legislación que tipifica el delito de la desaparición involuntaria, la Fiscalía General se ha mostrado ineficiente a la hora de investigar los casos.

"Exigimos respuestas, resultados, que nos digan dónde están nuestros seres queridos", afirmó la presidenta de Asfadec, al señalar que con esta segunda caravana buscan decirle al presidente del país, Guillermo Lasso, que esperan ser escuchados.

Los familiares de víctimas han conseguido que la desaparición involuntaria sea considerada un delito con la última reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en vigor desde 2020, y también que se aprobara la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas en diciembre de 2019.

DATOS ALARMANTES

Sin embargo, los datos sobre desapariciones en el país siguen siendo "alarmantes",manifestó Rueda al advertir que "es tiempo de parar todo esto" y destinar presupuesto a la profesionalización de jueces e investigadores.

También pidió mayores esfuerzos para que puedan cotejar los cadáveres de personas no identificadas, muestreos que, según cree, podrían llevar al cierre de muchos casos y a los familiares a "acabar con el dolor y recuperar una vida normal".

Asfadec junto con las organizaciones internacionales América Latina Alternativa Social (Red Alas), Terramia y Libera participó el miércoles en un plantón por la Memoria y Compromiso con las Víctimas de Violencia y personas Desaparecidas, en la Plaza de la Independencia de Quito, frente al Palacio presidencial de Carondelet.

De enero a diciembre de 2021 se registraron 7.722 denuncias de desaparición, de las que 360 personas continúan desaparecidas, conforme con estadísticas oficiales del Ministerio de Gobierno.

La provincia de Guayas encabeza la lista con el mayor índice de desapariciones a escala nacional, el 24 %, del que el 53,1 % son de mujeres. Le sigue Pichincha, cuya cabecera es Quito, con el 21 %, y Manabí con el 8 %.