Han recorrido hospitales, albergues, unidades de Policía Comunitaria, morgues y terminales terrestres para buscar a sus papás desaparecidos . No tienen respuestas y lloran al recordar que el Día del Padre es una fecha que no pueden celebrarla hoy, 18 de junio de 2023, como lo hacen el resto de las familias.

Se desesperaba y deambulaba por las calles de Cuenca a la espera de una respuesta. Se unía a las búsquedas con la Policía y también organizó otras solo con sus parientes. El caso se cerró en 2008, pero lo abrieron nuevamente en 2013 cuando se creó la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía Nacional (Dinased).

"Me han dicho que está enterrado en una zona de tolerancia en Cuenca y nada más. Hay problemas, he tenido como nueve fiscales", contó René. Luego se enteró que a su padre lo asesinaron y enterraron. La persona que lo mató también falleció en 2014.

Al Día del Padre lo considera como cualquier fecha del año. Ha tomado fuertes medicinas durante años para controlar la depresión y conciliar el sueño. Trata de no recordar lo que ocurrió por salud mental. "La tristeza ya no me afecta como antes. Perdí mi matrimonio y mis hijos, me quedé solo por el sufrimiento".

Siempre recuerda que su papá ahora tendría 63 años. Por momentos, le parece como si estuviera vivo. Sigue terapias psicológicas para no tener recaídas emocionales.

Le puede interesar: Estas son 5 ideas de regalos con las que puedes sorprender a papá