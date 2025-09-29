Seguridad
29 sep 2025 , 22:11

Durán restringe motos, alcohol y eventos públicos por crisis de seguridad

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Durán sesionó este lunes tras los asesinatos de dos funcionarios en menos de cinco días.

   
  • Durán restringe motos, alcohol y eventos públicos por crisis de seguridad
    Imagen de archivo de un operativo en Durán. ( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Durán prohibió la circulación de dos hombres en una misma motocicleta, el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y la realización de eventos públicos y privados de masiva concurrencia al menos por 30 días, como medidas de seguridad tras los crímenes recientes en este cantón de Guayas.

Lea también: El Municipio de Durán trabajará en modalidad virtual por 15 días, tras asesinato del concejal Hugo Obando

La sesión del COE, presidida este lunes 29 de septiembre por el alcalde Luis Chonillo —quien gobierna la ciudad desde el exterior desde hace más de un año—, incluyó otras disposiciones. El COE recomendó al Municipio que sus empleados administrativos trabajen de manera telemática durante 15 días y solicitó al Ministerio del Interior un análisis de riesgo individual para los funcionarios municipales.

Las medidas se adoptan tras una semana marcada por hechos violentos: en menos de cinco días fueron asesinados Javier Bolaños, director financiero del Municipio, y el concejal Hugo Obando.

Durán se mantiene como uno de los puntos más críticos de la violencia en el país. En lo que va de 2025, la cifra de asesinatos en este cantón supera los 400 casos.

Temas
motos
licor
Luis Chonillo
Durán
Noticias
Recomendadas