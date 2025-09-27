Seguridad
27 sep 2025 , 17:05

Hugo Obando, concejal de Durán, fue asesinado en un atentado

La Fiscalía indicó que dos personas fueron capturadas por el asesinato de Obando y de su custodio policial.

   
    Foto de Hugo Obando, concejal de Durán por el periodo 2023-2027, asesinado este sábado 27 de septiembre del 2025.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Hugo Obando, concejal de Durán, falleció en el hospital Enrique Moreira, horas después de ser víctima de un ataque armado este sábado 27 de septiembre.

El alcalde Luis Chonillo, quien administra el cantón en el extranjero desde agosto de 2024, confirmó la muerte de su amigo, quien fue electo bajo su alianza política.

"Asesinado por manos de bandas criminales y terroristas que siguen sembrando dolor y miedo en nuestra ciudad", exclamó en su cuenta de X.

El atentado se produjo en las inmediaciones del Polideportivo Municipal La Ferroviaria cerca de las 13:00, después que Obando saliera de un evento realizado en el centro de convenciones.

Fue interceptado por sicarios cuando se movilizaba hacia su domicilio, según información policial. Producto del ataque armado, el cabo primero Rubén Chávez, quien custodiaba a Obando, fue victimado inmediatamente. Otras dos personas quedaron heridas.

Pasadas las 21:30, la Fiscalía General del Estado indicó que, tras varios allanamientos, capturaron a dos sospechosos de este doble crimen. Su situación jurídica se resolverá en las siguientes horas.

Los funcionarios de Durán han sido víctimas de la criminalidad en varias ocasiones desde 2023, empezando por el segundo día de funciones de Chonillo, cuando un intento de asesinato en su contra dejó dos personas asesinadas, entre ellas un policía.

El crimen contra Obando ocurre cinco días después del asesinato de Javier Bolaños, director financiero del Municipio, quien fue acribillado en la vía Durán-Boliche.

En 2023, también fue asesinado el concejal Bolívar Vera y Miguel Santos Burgos, director de Ordenamiento Territorial.

Esas dos muertes violentas fueron atribuidas al grupo terrorista Chone Killer, liderado por alias Negro Tulio, cuyos miembros fueron sentenciados por delincuencia organizada al infiltrarse en el cabildo de Durán, la Agencia de Tránsito y el Cuerpo de Bomberos.

