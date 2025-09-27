Hugo Obando, concejal de Durán, fue asesinado en un atentado

Hugo Obando, concejal de Durán, falleció en el hospital Enrique Moreira, horas después de ser víctima de un ataque armado este sábado 27 de septiembre.

El alcalde Luis Chonillo, quien administra el cantón en el extranjero desde agosto de 2024, confirmó la muerte de su amigo, quien fue electo bajo su alianza política.

"Asesinado por manos de bandas criminales y terroristas que siguen sembrando dolor y miedo en nuestra ciudad", exclamó en su cuenta de X.

El atentado se produjo en las inmediaciones del Polideportivo Municipal La Ferroviaria cerca de las 13:00, después que Obando saliera de un evento realizado en el centro de convenciones.

