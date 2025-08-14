Política
Luis Chonillo: un año sin alcalde presente en Durán

Chonillo salió del país el 14 de agosto de 2024, día en que se ejecutaron allanamientos en Durán, Guayaquil, Daule y Samborondón.

   
    De forma extraoficial se conoce que Chonillo se encuentra en Estados Unidos.( API )
El alcalde de Durán, Luis Chonillo, cumple este 14 de agosto un año gobernando de manera telemática. Las sesiones del Concejo Cantonal las encabeza mediante Zoom y en territorio lo reemplaza la vicealcaldesa Alexandra Arévalo.

Según lo difundido por el Municipio de Durán, la ausencia de Chonillo no ha paralizado la gestión. Sin embargo, existen denuncias ciudadanas que señalan que problemas como el desabastecimiento de agua potable, calles sin reparación, la falta de alcantarillado, entre otras obras que corresponden al Cabildo, continúan desatendidos. Muchos duraneños critican que el alcalde no esté presente.

Lea también: El Municipio de Durán desestima pedido de remoción del alcalde Luis Chonillo

El miércoles 14 de agosto de 2024, día en que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Nacional ejecutaron más de 40 allanamientos en Durán, Guayaquil, Daule y Samborondón, en el marco de una investigación penal por presunta delincuencia organizada en varias instituciones públicas del cantón ferroviario, el regidor salió del país.

Desde el Municipio se señaló que Chonillo no huyó de Ecuador ni abandonó el cargo, sino que se trataba de un viaje para precautelar su seguridad. El alcalde sobrevivió a un atentado al inicio de su gestión, en mayo de 2023. Desde entonces se presentaba en eventos con chaleco de protección balística, casco y estaba escoltado por agentes de seguridad.

El caso de delincuencia organizada concluyó el 30 de junio de 2025 en un sentencia de 13 años de prisión contra Julio Alberto Martínez Alcívar, alias Negro Tulio, quien fue identificado como cabecilla de la organización criminal Chonekillers. Dieciséis personas más también fueron condenadas por el mismo delito.

Por otra parte, ese caso derivó en el inicio de una investigación penal contra Chonillo. La Fiscalía General del Estado (FGE) indaga si el alcalde tuvo alguna participación en la red de delincuencia organizada que operó en las instituciones municipales. Si es así, el organismo busca determinar cuál fue la posible participación del regidor. Ecuavisa.com consultó a la FGE en qué estado está la investigación, pero no hubo respuesta.

Actas de las sesiones del Concejo Cantonal de Durán. Luis Chonillo encabeza las reuniones de manera telemática.
Actas de las sesiones del Concejo Cantonal de Durán. Luis Chonillo encabeza las reuniones de manera telemática. ( Captura de video )

El Concejo Cantonal respalda a Chonillo

Desde el inicio de su gestión, Luis Chonillo contó con el respaldo de la mayoría de los 12 concejales de Durán. Ese apoyo político le ha permitido mantener su trabajo de forma telemática, pese a su ausencia física en el cargo.

Tras los allanamientos del 14 de agosto de 2024, Chonillo solicitó un periodo de vacaciones que se extendió por más de un mes. El 3 de octubre de 2024 retomó su participación en las sesiones del Concejo, pero exclusivamente desde la virtualidad.

En abril de 2025, un ciudadano presentó una solicitud de remoción del alcalde, argumentando que "no se puede administrar una ciudad desde la clandestinidad". El Concejo Cantonal desestimó el pedido, mientras que el Municipio atribuyó la iniciativa a intereses políticos de actores locales.

Para el abogado administrativista Stephan Mora, este caso —inédito en Ecuador— debería ser revisado por la Contraloría General del Estado (CGE), a fin de evaluar tanto la actuación del alcalde como las decisiones adoptadas por el Concejo Cantonal.

Revise además: El alcalde Luis Chonillo respalda intervención estatal en Durán: "Este es el camino para un municipio justo"

Por su parte, el abogado Sebastián Salazar, director jurídico de Salazar-Espinoza Abogados y Asociados, explicó que un alcalde puede ser removido por causales como inasistencia recurrente sin subrogación, incapacidad permanente o falta de delegación de funciones, entre otras. Según el Concejo Cantonal de Durán, Luis Chonillo no ha incurrido en ninguna de ellas.

El artículo 332 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) establece que para destituir a un alcalde se requiere el voto favorable de dos terceras partes del Concejo Cantonal, “siempre que se hayan comprobado las causales”.

De forma extraoficial se conoce que Chonillo se encuentra en Estados Unidos. Recientemente, tras una intervención del Gobierno Nacional en las instituciones municipales, el alcalde manifestó su satisfacción por la presencia y apoyo del Estado en el cantón.

