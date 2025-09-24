Los Chone Killers estarían detrás del asesinato de director financiero municipal de Durán, según la Policía

El <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/javier-bolanos-director-financiero-municipio-duran-asesinato-DF10156234 target=_blank>asesinato de Javier Bolaños</a></b>, director financiero del Municipio de Durán, ocurrió 21 días después de que retomó esa función, tras haberse desempeñado antes como coordinador general del cabildo. En<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/manifestantes-rios-prision-ataque-machete-policia-MH10174800 target=_blank></a></b>