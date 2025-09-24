Seguridad
24 sep 2025 , 17:50

Los Chone Killers estarían detrás del asesinato de director financiero municipal de Durán, según la Policía

El asesinato del director financiero del Municipio de Durán ocurre después que se desvincularan a 109 funcionarios tras la intervención del Ministerio del Interior en el cabildo.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El asesinato de Javier Bolaños, director financiero del Municipio de Durán, ocurrió 21 días después de que retomó esa función, tras haberse desempeñado antes como coordinador general del cabildo.

En las tres semanas que Bolaños retomó la Dirección Financiera, se hicieron nuevas desvinculaciones del Municipio. 109 personas salieron de la nómina desde la intervención que hicieron el Ministerio del Interior y la Policía al cabildo, ATD, y Cuerpo de Bomberos de ese cantón de Guayas el pasado 7 de julio.

Le puede interesar: Dos manifestantes en Los Ríos fueron enviados a prisión por ataque con machete a policía

El coronel Santiago Gavilanes, jefe subrogante del distrito Durán, indicó que una de las hipótesis que manejan es que la banda responsable del crimen de bolaños es de los Chone Killers, la misma que estuvo enquistada en esa institución.

Quote

"La facción (Negro)Tulio tenía totalmente tomado este Municipio, al parecer en este momento estamos teniendo algunas de las reacciones debido a varias de las desvinculaciones que se están realizando. Vamos a verificar qué relación tiene con la banda, qué relación tiene, pero tiene algún tipo de conexión directa, la cual estaríamos determinando posterior a través de nuestras investigaciones", aseveró.

De acuerdo a un informe al que tuvo acceso Televistazo, de los 109 empleados despedidos, 93 tenían contratos ocasionales y de esos la mayoría pertenecían a la Dirección de Justicia y Vigilancia.

"Lo que nos llama la atención bastante es que, justamente, en una semana en la cual se están dando ya las desvinculaciones del Municipio se agravan este tipo de eventos, de este tipo de atentados", agregó la autoridad policial.

Según Gavilanes, integrantes de la banda Chone Killers ejecutaron otros dos atentados poco antes del crimen de Bolaños, registrado en el kilómetro 5.5 de la via Durán-Boliche, la tarde del lunes.

Los delincuentes incendiaron un auto en el centro del cantón cargado con tres cilindros de gas que no explotaron y asesinaron a un hombre por una presunta rencilla familiar, en el sector El Arbolito.

Lea también: Cuatro extranjeros son acusados de robar un camión de gas para causar atentados en Riobamba

Por la investigación de los tres eventos se realizaron 18 allanamientos, en los que se detuvo a cuatro personas, entre ellas, a los autores intelectuales y materiales del asesinato en El Arbolito. También se decomiso un arma de fuego y más de 2 kilos de droga.

El crimen del que fue víctima Bolaños recordó a los asesinatos de Miguel Santos Burgos, director de Ordenamiento Territorial y el concejal Bolívar Vera, ocurridos en 2023.

Esas muertes violentas fueron atribuidas al grupo terrorista Chone Killer, liderado por alias Negro Tulio, cuyos miembros fueron sentenciados por delincuencia organizada al infiltrarse en el cabildo de Durán, la Agencia de Tránsito y el Cuerpo de Bomberos.

Temas
chone killers
crimen
Policía Nacional
balacera
asesinato
Guayas
Durán
Noticias
Recomendadas