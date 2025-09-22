Seguridad
22 sep 2025 , 19:31

Javier Bolaños, director financiero del Municipio de Durán, fue asesinado

Bolaños había regresado a la función de director financiero del Municipio de Durán desde el 1 de septiembre. El caso recuerda el asesinato de otro director municipal y un concejal en 2023.

   
  • Javier Bolaños, director financiero del Municipio de Durán, fue asesinado
    Foto del auto en el que fue asesinado Javier Bolaños, director financiero del Municipio de Durán.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Criminales acabaron con la vida de Edison Javier Bolaños Rojas, director financiero del Municipio de Durán, la tarde de este lunes 22 de septiembre.

El ataque armado se produjo mientras la víctima conducía su vehículo a la altura del kilómetro 7 de la vía Durán-Boliche. Las ventanas del piloto, copiloto y la trasera se rompieron por la balacera.

Le puede interesar: Un empleado de la Empresa de Agua en Durán fue asesinado en su oficina

Bolaños era ingeniero comercial y magíster en Contabilidad. De acuerdo a datos de la Contraloría General del Estado, cumplió cargos dentro del Municipio de Durán desde junio de 2023.

Justo el 1 de septiembre había regresado a la dirección financiera del cantón ferroviario, después de un mes desempeñándose como coordinador general institucional.

Bolaños también había trabajado para el Ministerio de Agricultura, el Servicio Ecuatoriano de Normalización, la Unidad Nacional de Almacenamiento y la Superintendencia de Bancos.

Este crimen recuerda a los asesinatos de Miguel Santos Burgos, director de Ordenamiento Territorial y el concejal Bolívar Vera, ocurridos en 2023.

Lea también: Inseguridad en Durán: ¿Hay división entre el Municipio y la Policía?

Esas muertes violentas fueron atribuidas al grupo terrorista Chone Killer, liderado por alias Negro Tulio, cuyos miembros fueron sentenciados por delincuencia organizada al infiltrarse en el cabildo de Durán, la Agencia de Tránsito y el Cuerpo de Bomberos.

Temas
crimen
balacera
asesinato
Municipio de Durán
Ecuador
Durán
Noticias
Recomendadas