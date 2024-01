Habitantes de Durán venden sus casas para huir de la violencia

Tras un recorrido por barrios como Los Esteros, Ferroviaria, Abel Gilbert 1 y 3, Primavera 1 y 2, son decenas de inmuebles que lucen carteles de se vende y se alquilan.

"Nadie quiere comprar, muy peligros dicen que está Durán", afirma Bella Macías, otra habitante de Durán. Mientras que una persona que prefiere no ser identificada dice que ya ha intentado vender pero que no hay compradores, por ello, aseguran no tener esperanza de salir de allí porque no es tan fácil vender una propiedad.

Según sus propietarios, así tratan de huir de la crisis de seguridad que no cesa en ese cantón, pese a cinco intervenciones militares y policiales durante 2023. "No tengo a donde ir", explicó José Pérez quien se siente afligido ante la situación.

Y esta mañana, nuevamente los militares patrullaban Durán, utilizando tanquetas, ante la mirada de sus habitantes que esperan acciones concretas para devolver a esta ciudad la paz.