Fiscalía explica por qué no acusó a alias La Mole por el tiroreo contra policías en Yaguachi

Un día después de que se conociera sobre la liberación de alias La Mole, cabecilla de la banda Los Aguilas, que se enfrentó a tiros con la Policía en Yaguachi, la Fiscalía explica por qué no se lo acusó a él y a otros tres hombres más.

Según la Fiscalía, no se encontró evidencia en su contra en uno de los pisos de un inmueble que fue allanado en el sector conocido como Barrio Chino en Yaguachi, provincia de Guayas.

En la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal presentó los elementos de convicción que demostrarían la participación de siete procesados en el hecho investigado, pero no pudo demostrar la participación de los otros cuatro detenidos.

Por eso una jueza no tuvo más remedio que dejarlos libres. Esto causó la indignación del ministro del Interior, Juan Zapata, quien dijo que ya no presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura, que es el órgano que administra el sistema y sanciona a jueces y fiscales.

Zapata explica por qué ya no presentará una queja: "porque no sirve de nada, no llega a nada, a lo sumo mandan al juez de vacaciones 3 meses y luego regresa a trabajar", dijo el ministro en alusión al corto tiempo de suspensión que el Código de la Función Judicial permite imponer a los servidores que son investigados por sus actuaciones.

La Corte de Justicia de Guayas fue la entidad que advirtió que esta vez no fue una juez quien permitió la libertad de unos antisociales en menos de 24 horas, sino la Fiscalía, que en cambio dice que la Policía no presentó evidencias contra los cuatro librados.

La Fiscalía sí presentó cargos contra siete detenidos que quedaron en prisión preventiva: Carlos Luis C. A., Javier Alexander S. A., Manuel Armando A. T., Alexander Daniel M. C., José Francisco N. T., Lincolh Xavier M. G. y Pedro Carlos V. R.

En la audiencia, el fiscal presentó las pruebas halladas en su poder, como dinero en efectivo no cuantificado, siete armas de fuego con sus respectivas alimentadoras, entre ellos dos fusiles, radios de comunicación, entre otros indicios.

Sin embargo, la Fiscalía señaló que en el parte de aprehensión elaborado por la Policía Nacional, no se mencionaba evidencia encontrada en uno de los pisos del inmueble allanado, donde se encontraban las cuatro personas que quedaron libres, entre ellos el hombre considerado como el cabecilla de la banda.

Además, según la versión de uno de los agentes que participó en el operativo, no se encontró evidencia que los incriminara.

La jueza del caso dispuso una instrucción fiscal de 30 días y procesó el caso con base en el artículo 362 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona el delito de tráfico ilícito de armas de fuego y municiones con pena de cinco a siete años de cárcel.

El allanamiento se realizó en un inmueble de tres pisos ubicado en el sector de "Barrio Chino", en el cantón Yaguachi, donde presuntamente se estaría almacenando armas de fuego y municiones de diferentes calibres y que, además, sería centro de reuniones de un grupo delincuencial que operaría en este lugar.

En el operativo hubo un intercambio de disparos entre policías y personas del lugar, que trataban de impedir el traslado de los sospechosos, pero el enfrentamiento no dejó personas heridas ni fallecidas.

La presidenta de la Corte de Guayas dice que la Fiscalía debió acusar a todos los detenidos, sin exepción, por otros delitos más al disparar a los policías, como rebelión e intento de asesinato.

Y recalca que la jueza no tiene facultad de acusadora, que ese rol le corresponde a la Fiscalía y en este caso se abstuvo con cuatro de once antisociales que recibieron a balazos a los policías.