Cuidado con las estafas durante las compras por el Black Friday

Durante este fin de semana el sector comercial se apresta a aumentar las ventas por Black Friday y Cyber Monday, por ello, hay comercios que impulsan las ventas con promociones, a un mes de la Navidad.

Pero la delincuencia también puede aprovechar la afluencia de clientes para cometer estafas. Jorge Rodríguez, asesor comercial de un local de electrodomésticos, menciona algunas de las medidas de seguridad que implementan para la ocasión, entre ellas aceptar transferencias y no entregar el artefacto hasta que se haga efectivo el depósito.

Esa, señala Carlos López, director de tecnología de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), es una buena forma de protección y explica que a veces entregan cheques mal girados que rebotan o se revierten las transferencias.

Pero también hay recomendaciones para quienes van a hacer sus compras usando tarjetas de débito y crédito, como no perderla de vista para evitar que se la puedan clonar.

Según López, hay otras formas como acceder a alguna página de ventas que envié algún enlace sospechoso de verificación para brindar involuntariamente acceso a sus datos personales.

De su parte, Steven Santillan, experto en ciberseguridad y docente de la Espol, coincide con su colega, pero añade que hay que estar seguro que la página sea la correcta y verificar que pertenece a la tienda o empresa en la que queremos comprar. Pero da una recomendación adicional, explica que es mejor usar para compras en línea tarjetas de crédito en lugar de la de débito porque muchas veces ofrecen mayor niveles de protecciones contra fraudes.

Santillan añade que no se deben realizar las compras conectado a través de algún wifi público, “es mejor hacer compras o temas de manejo de dinero en redes privadas, es decir, en la comodidad del hogar. Las redes que son abiertas, como redes municipales o redes de centros comerciales, pueden ser vulneradas por un hacker”.

Y una recomendación en general es revisar siempre los estados de cuentas para saber que no hay algún consumo que no podamos identificar. Asimismo, dice Steven Santillan, “se debe activar, no importa en qué entidad bancaria, las alertas de transacción para recibir notificaciones de actividad de la cuenta en caso de movimientos inusuales o fraudulentos para así tomar acciones de inmediato”.

La recomendación más importante que dan los expertos es mantenerse informado y actualizado sobre cuáles son las últimas tácticas de estafa, además, compartir esta información con amigos y familiares para minimizar los riesgos.

Ecuador es el tercer país de Latinoamérica en el que se registran más ciberdelitos, después de México y Venezuela, y el número 23 a escala mundial.

