Los cobros excesivos de abogados abusivos encarecen el trámite judicial en Ecuador

Son altísimas las sumas de dinero que se generan anualmente por los servicios jurídicos privados en el país, lo cual también implica que, en un gran número de casos (no en todos), los clientes deban cancelar cobros exagerados a quienes los patrocinan legalmente.

Si bien hay juristas que cobran lo justo, otros abusan al pedir excesivas cantidades de dinero . No les importa el dolor de sus clientes y solicitan altísimas sumas.

En Ecuador no existe un tarifario en el que los abogados se basen para cobrar sus honorarios . Los pagos que reciben dependen de cada caso y la materia (civil, penal, laboral, constitucional, administrativo) en la que proporcionan asistencia legal . De ahí los precios varían de acuerdo al prestigio de los juristas o sus estudios jurídicos .

Para Manuel Guartán, expresidente de la Federación de Abogados del Ecuador (Fenade), en el país sí hay ciertos abogados (no todos) que cobran de forma abusiva a sus clientes, por lo que recomienda a la ciudadanía que tome precauciones. A su juicio, las autoridades deberían reforzar los mecanismos de control a ese tipo de prácticas.

Los artículos 336 y 337 del Código Orgánico de la Función Judicial detallan las sanciones que consisten en multas de hasta tres remuneraciones básicas unificadas que equivalen a USD 1 380 o suspensión. "Nos hace falta un marco legal para el ejercicio profesional y que se pueda determinar las cuantías como precios referenciales de cada proceso e instancia".

Afirma que los divorcios en una sola instancia cuestan USD 500, en promedio, cuando hay hijos y se debe tratar tenencia, alimentos y régimen de visitas. En lo que respecta solo al tema de alimentos, el gasto es de 300 dólares por la presentación de la demanda y la audiencia. Los casos exclusivamente de tenencia o regulación de visitas son un poco más complejos porque, a veces, se requiere del apoyo de entidades o expertos como psicólogos, trabajadores sociales o médicos. Lo que se debe dar al abogado varía entre USD 500 o 600, aproximadamente.

En herencias o escrituras es un poco más complejo y depende si los involucrados llegan a acuerdos. Si no es así, se debe hacer peritajes, inspecciones y avalúos. "Un juicio de carácter ordinario, hablamos de inventario, partición u otros, cuesta unos USD 2 000 de honorarios. A eso se suma lo que se debe gastar en los peritos, movilización, etc.".

Lo mismo en los contenciosos de divorcios cuando se avanza a otras instancias. Existen colegas que cobran menos como un servicio social, pero otros piden más de 1 000 dólares. Aquí, el problema es que hay personas que ganan menos del básico y no pueden cancelar.

Por eso, acuden a instancias como la Defensoría Pública para que las ayuden. Datos de esa entidad refieren que, de enero a julio de 2024, se registraron 237 756 atenciones, a escala nacional. De ese número, 151 426 fueron patrocinios y 86 330 asesorías. También recurren a los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades.

Así lo vivió Martha Briones (nombre cambiado por confidencialidad), de 46 años, quien se divorció hace dos años. Trabaja cuidando pacientes adultos mayores y su salario básico no le alcanzaba para un abogado particular. Recurrió a los servicios gratuitos de una universidad y logró separarse de su esposo. "Para mí es muy difícil pagar los USD 700 que me pidieron en una oficina".

Los juristas consultados por Ecuavisa.com señalan que, en el ámbito penal, las cantidades que se manejan son más altas que en otras ramas del derecho y los familiares de las víctimas recurren a fundaciones para recibir asesoría gratuita. La hermana de Isis Subía, Natalia, desapareció el 15 de septiembre de 2018, en Quito. Al principio, pagó USD 2 000 a un abogado que trabajaba con un investigador privado en la primera línea de indagaciones, pero no hubo resultados.

