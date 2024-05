En lo que respecta a la conformación banco de elegibles para la carrera judicial. Se debe llenar 586 vacantes . ¿Cuáles son las previsiones que se van a tomar? "Las garantías son la impugnación ciudadana. Estamos en una democracia participativa y los ciudadanos se activan para hacer control . Quienes buscan entrar al sector de justicia pueden ser impugnadas por los ciudadanos y ahí se visibilizará quien o no puede ser juez". Lo mismo con los méritos y oposición.

Dijo que la transparencia del concurso se garantizará en cada una de las etapas. Por ejemplo, la primera es de postulación y se analizará a los candidatos que no continuarán tras valorar su trayectoria. La siguiente será de méritos y oposición . "La más importante es la de impugnación en la que los ciudadanos presentarán sus quejas y se las valorará frente al CJ, en Pleno".

Dijo que en su gestión se han ido consiguiendo, de a poco, los objetivos que se planteó desde el inicio. Por ejemplo, anular el concurso anterior de jueces nacionales, derogar la ampliación de los plazos de los jueces que implementó el anterior CJ, fortalecer el sistema informático que estuvo abandonado, reforzar la capacidad del talento humano en cuanto a los concursos.

"Ahora, estoy en deuda con la Fiscalía que necesita 450 fiscales en un concurso. También necesito evaluar a jueces y fiscales. Hacer un concurso para notarios. Quedan muchas deudas que este presidente del CJ deja pendientes porque primero debo llenar estas vacantes de jueces que es muy importante. Se necesita jueces nacionales que sean titulares y no temporales".

Además, el país requiere 587 jueces a escala nacional. "Tengo una crisis en el sentido de que no tengo jueces para elegir y llenar vacantes. Enfrentamos esta crisis por la omisión del Consejo de la Judicatura (anterior), tanto de la doctora María del Carmen Maldonado y Fausto Murillo, Juan José Morillo y Maribel Barreno de no haber hecho concursos de este tipo. Además, fundamentalmente, de Wilman Terán que no inició a tiempo los concursos para determinar estas vacantes".

Dijo que es un hombre demócrata y respetará el tiempo que las decisiones de las autoridades. En cuanto a la implementación de las judicaturas especializadas en materia constitucional, Román dijo que no se cuenta con la infrestructura suficiente para albergarlas. De hecho, en Quito, el Complejo Judicial Norte no cuenta con espacio.

Se hizo un estudio sobre los requerimientos de las nuevas judicaturas y se requiere 90 jueces y 250 funcionarios de apoyo.

