CIDH urge a Ecuador a proteger a operadores de justicia tras asesinato de juez en Manabí

La <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/comision-interamericana-de-derechos-humanos target=_blank>Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)</a></b> urgió, este lunes 20 de octubre de 2025, al Estado ecuatoriano a reforzar la protección de las personas <b>operadoras de justicia</b> después de que el<b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/policias-carcel-cotopaxi-articulos-prohibidos-BK10294577 target=_blank></a></b>