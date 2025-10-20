CIDH urge a Ecuador a proteger a operadores de justicia tras asesinato de juez en Manabí

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió, este lunes 20 de octubre de 2025, al Estado ecuatoriano a reforzar la protección de las personas operadoras de justicia después de que el pasado jueves fuese asesinado a tiros un juez tras dejar a su hijo en el colegio, en Manabí.

"La CIDH condena el asesinato del juez Marcos Mendoza, ocurrido el 16 de octubre en Manabí. El ataque contra el juez se suma a otros atentados contra personas operadoras de justicia que atentan contra la independencia de la Función Judicial", señaló en un comunicado.

La Comisión "urge al Estado a reforzar la protección de quien procura e imparte justicia, e investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la violencia en su contra", añadió.

El juez Mendoza fue atacado a tiros por un hombre que iba a bordo de una motocicleta, alrededor de las 07:00, cerca de la unidad educativa donde estudia su hijo, ubicada en el municipio de Montecristi (Manabí), una de las más afectadas por la violencia sin precedentes que se registra en el país andino.

Su nombre había salido a la luz meses atrás, después de que el ministro del Interior, John Reimberg, denunciase que Mendoza había intentado comunicarse con él en medio de las indagaciones relacionadas con el caso denominado como 'Blanqueo Fito'.

