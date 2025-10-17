Seguridad
17 oct 2025 , 19:25

Tres policías son procesados por intentar ingresar 13 celulares a la cárcel de Cotopaxi

Los agentes fueron detenidos la noche del jueves 16 de octubre, pero tras la audiencia de formulación de cargos, un juez les impuso medidas alternativas.

   
    Los agentes tienen prohibición de salida del país y deben presentarse periódicamente en la Fiscalía General del Estado (FGE).( Cortesía )
Tres policías que intentaron ingresar 13 celulares y cinco cargadores a la cárcel de Cotopaxi son procesados por el delito de ingreso de artículos prohibidos a prisión. Los agentes fueron detenidos la noche del jueves 16 de octubre, pero tras la audiencia de formulación de cargos, un juez les impuso medidas alternativas, por lo que enfrentarán el proceso en libertad.

Según información policial, los tres uniformados -todos jóvenes- intentaron introducir paquetes al reclusorio, pero se mostraron nerviosos al percatarse de que estaban siendo vigilados. Intentaron huir, pero finalmente fueron capturados por las autoridades.

Los agentes tienen prohibición de salida del país y deben presentarse periódicamente en la Fiscalía General del Estado (FGE).

El artículo 275 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas de hasta tres años de prisión por el ingreso de artículos prohibidos a centros de reclusión. Sin embargo, si el implicado es un policía, agente penitenciario, funcionario judicial o servidor público, la sanción puede aumentar hasta seis años de cárcel.

Este caso se suma a otro reciente episodio de presunta corrupción policial: hace tres días, cuatro policías fueron detenidos en Napo, El Oro, Manabí y Carchi por presuntamente recibir cinco mil dólares a cambio de alterar un parte policial y permitir el transporte de combustible robado de un poliducto de Petroecuador.

