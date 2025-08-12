Política
12 ago 2025 , 20:41

Hay preocupación en la CIDH por amenazas a la labor independiente de los jueces de la Corte Constitucional

Cuestionó que la protesta convocada por el Gobierno hoy, 12 de agosto, se suma a un contexto de campañas de desprestigio en redes sociales y en la vía pública contra el máximo organismo de materia constitucional

   
  • Hay preocupación en la CIDH por amenazas a la labor independiente de los jueces de la Corte Constitucional
    La CIDH publicó su comunicado en su cuenta de X. ( Flickr de la CIDH )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado, la tarde de este martes 12 de agosto de 2025, para cuestionar la marcha, en contra de los jueces de la Corte Constitucional (CC), convocada por el presidente Daniel Noboa junto a sus ministros.

Expresó su preocupación por actos y discursos que pueden amenazar la labor independiente de juezas y jueces de la CC. "La protesta del 12 de agosto, convocada por el Gobierno y apoyada, entre otras, por autoridades de la Asamblea Nacional se suma a un contexto de campañas de desprestigio en redes sociales y en la vía pública contra la Corte".

Le puede interesar: Daniel Noboa: "Nuestros policías y militares se sienten desprotegidos por la Corte Constitucional"

Recordó que la marcha incluyó el traslado de una tanqueta militar al edificio del máximo organismo de control constitucional. "Estos hostigamientos amenazan la independencia judicial, las garantías para el ejercicio de las funciones judiciales y la seguridad e integridad de quienes trabajan en la Corte".

Señala que la independencia judicial es fundamental en el sistema de pesos y contrapesos. "Ecuador debe asegurar el desarrollo libre de la función de la Corte Constitucional y garantizar la seguridad e integridad de las personas operadoras de justicia".

Le puede interesar: La Corte Constitucional critica que exposición de jueces en pancartas afecta su independencia

Temas
marcha
CIDH
Corte Constitucional
jueces
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
preocupación
amedrentamiento jueces
Daniel Noboa
CIDH
Daniel Noboa
Ecuador
Noticias
Recomendadas