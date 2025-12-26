Un cargamento de madera, tipo balsa, sin documentos de respaldo fue decomisado, en Los Ríos

La <b>Brigada de Caballería Blindada del Ejército</b> ejecutó un operativo en el que se <b>decomisó</b> aproximadamente 5,3 metros cúbicos de<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/madera target=_blank>madera tipo balsa rolliza</a></b> sin la documentación de respaldo. Ocurrió en la<b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/18-reos-fallecieron-en-cuatro-dias-penitenciaria-del-litoral-FH10606074 target=_blank></a></b>