Un cargamento de madera, tipo balsa, sin documentos de respaldo fue decomisado, en Los Ríos

La Brigada de Caballería Blindada del Ejército ejecutó un operativo en el que se decomisó aproximadamente 5,3 metros cúbicos de madera tipo balsa rolliza sin la documentación de respaldo.

Ocurrió en la provincia de Los Ríos, cantón Montalvo, a la altura del sector vía Vitalia – Las Balsas. La intervención se ejecutó con el objetivo de combatir actividades ilegales que afectan a los recursos naturales.

En la intervención, los técnicos Ministerio del Ambiente confirmaron la irregularidad y la madera fue trasladada a los patios de retención en Quevedo (Los Ríos). "El decomiso de madera ilegal es un golpe significativo contra las actividades ilícitas que afectan al medio ambiente", informó la Brigada de Caballería Blindada.

Acotó que el decomiso es un golpe significativo contra las actividades ilícitas que afectan al medio ambiente.

Le puede interesar: 18 reos fallecieron en cuatro días en la Penitenciaría del Litoral