El Ejército decomisó juegos pirotécnicos en clínica de rehabilitación de Bolívar

Los militares explicaron que estos juegos pirotécnicos están hechos con materiales explosivos, metales pesados y sustancias químicas que pueden causar daños graves a la salud y al medio ambiente.

   
    Los militares durante la intervención en Las Naves, provincia de Bolívar. ( Cortesía del Ejército )
Una operación militar fue desplegada por la Brigada de Caballería Blindada en el sector Las Mercedes, cantón Las Naves, provincia de Bolívar. Allí se decomisó una gran cantidad de material pirotécnico almacenado, de manera irregular, en una clínica de rehabilitación.

Los uniformados se incautaron de:

  • 208 cohetes de pirotecnia.
  • Dos tortas de 19 tiros.
  • 250 tumbacasas.
  • ⁠650 camaretas.
  • 10 paquetes de bengalas de diferentes calibres.
  • 10 volcanes de cono.
  • 72 rosas.

    Los militares explicaron que estos juegos pirotécnicos están hechos con materiales explosivos, metales pesados y sustancias químicas que pueden causar daños graves a la salud y al medio ambiente.

    El almacenamiento irregular de estos materiales pone en riesgo la vida de los habitantes del sector y a la ciudadanía, acotaron los uniformados. La manipulación y almacenamiento inadecuado de estos materiales puede provocar desastres devastadores, causando daños irreparables a personas y propiedades, como incendios, explosiones y lesiones graves.

