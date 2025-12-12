Quito
12 dic 2025 , 16:12

Las autoridades realizan controles a la venta de pirotecnia en las calles de Quito

La fabricación antitécnica de los juegos pirotécnicos puede ocasionar daños graves en la humanidad de una persona. Las autoridades piden no comprarlos en lugares no autorizados.

   
  • Las autoridades realizan controles a la venta de pirotecnia en las calles de Quito
    Decomiso de material pirotécnico en Quito.( AMC )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

La venta de juegos pirotécnicos en el espacio público de Quito está prohibida y por eso las autoridades realizan controles, a propósito de las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Los operativos ya comenzaron esta semana y se extenderán hasta finalizar el año. Entre el material incautado constan estrellitas, martillos y silbadores.

LEA: Los Bomberos de Quito lanzan campaña para prevenir riesgos por el mal uso de pirotecnia

Los controles se enfocarán en sectores donde en temporadas anteriores se registraron incendios y explosiones vinculados a la elaboración clandestina de artefactos pirotécnicos.

Una vez más, se recordó que el uso inadecuado de estos productos provocan mutilaciones, quemaduras y emergencias graves.

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), las Fuerzas Armadas y la Agencia Metropolitana de Control (AMC) se unirán en patrullajes y controles.

LEA: Quito: más de una semana sin lluvias dispara el consumo de agua

Temas
controles
venta
juegos pirotécnicos
pirotecnia
Quito
Noticias
Recomendadas