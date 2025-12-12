Las autoridades realizan controles a la venta de pirotecnia en las calles de Quito

La venta de juegos pirotécnicos en el espacio público de Quito está prohibida y por eso las autoridades realizan controles, a propósito de las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Los operativos ya comenzaron esta semana y se extenderán hasta finalizar el año. Entre el material incautado constan estrellitas, martillos y silbadores.

Los controles se enfocarán en sectores donde en temporadas anteriores se registraron incendios y explosiones vinculados a la elaboración clandestina de artefactos pirotécnicos.

Una vez más, se recordó que el uso inadecuado de estos productos provocan mutilaciones, quemaduras y emergencias graves.

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), las Fuerzas Armadas y la Agencia Metropolitana de Control (AMC) se unirán en patrullajes y controles.

