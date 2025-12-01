La Brigada Caballería del Ejército decomisó material pirotécnico, en Pelileo

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/material-pirotecnico target=_blank>Material pirotécnico </a></b>que no contaba con la autorización legal correspondiente fue decomisado por la <b>Brigada de Caballería del Ejército N.º 11 Galápagos</b>, en el cantón <b>Pelileo</b>, provincia de Tungurahua, <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/incidentes-manejo-pirotecnia-pese-campanas-prevencion-KY6537837 target=_blank></a></b>