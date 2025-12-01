Seguridad
La Brigada Caballería del Ejército decomisó material pirotécnico, en Pelileo

La incautación se dio conforme a la normativa vigente. En ese local se comercializaban vacas locas, castillos, voladores, cohetes, entre otros.

   
    Personal la Brigada de Caballería del Ejército N.º 11 Galápagos durante la intervención. ( Cortesía de FF.AA. )
Material pirotécnico que no contaba con la autorización legal correspondiente fue decomisado por la Brigada de Caballería del Ejército N.º 11 Galápagos, en el cantón Pelileo, provincia de Tungurahua, en la Sierra Centro del Ecuador.

Las autoridades indicaron que el manejo inadecuado de estos productos representa un riesgo para la gente, por lo que se realizó la incautación conforme a la normativa vigente.

Los militares, vestidos de camuflaje, intervinieron en el inmueble donde se expendía ese material. Allí se fabricaban vacas locas, castillos, voladores, cohetes, entre otros.

En las FF.AA. se recordó a la gente que la colaboración ciudadana es fundamental para prevenir y combatir este tipo de actividades ilícitas.

