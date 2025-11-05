Seguridad
05 nov 2025 , 21:53

Tres armas de fuego decomisadas por militares en Chimborazo y Bolívar

Las intervenciones fueron realizadas por Brigada de Caballería Blindada. También se decomisó cuatro alimentadoras y 69 municiones de calibre 9 milímetros.

   
    Las evidencias localizadas por los militares en un vehículo. ( Cortesía de FF.AA. )
La Brigada de Caballería Blindada desplegó varios operativos militares en los cantones de Cumandá y Las Naves, localizados en las provincias de Chimborazo y Bolívar, respectivamente. Lo hicieron para mantener el orden y la seguridad de la población.

Los uniformados explicaron que, en el cantón Cumandá, se detuvo la marcha de dos vehículos y se decomisó dos armas de fuego, alimentadoras y municiones. De otro lado, en el cantón Las Naves, mediante una operación CAMEX (Control de armas, municiones y explosivos), se incautó de una arma de fuego y municiones, en el interior de un vehículo color rojo, marca Kia Picanto.

En total, se decomisó tres armas de fuego (pistolas), cuatro alimentadoras y 69 municiones de calibre 9 milímetros.

