Seguridad
01 dic 2025 , 10:11

Alias Gago, blanco de alto valor de Los Lobos, fue capturado por FF.AA.

En el operativo intervino la Brigada de Caballería del Ejército N.º 11 Galápagos. La operación militar fue ejecutada en el sector del Malecón 9 de Octubre. En su poder se incautaron 330 gramos de marihuana.

   
    El sospechoso detenido junto a dos soldados del Ejército. ( Cortesía de FF.AA. )
Fuente:
La Brigada de Caballería del Ejército N.º 11 Galápagos informó hoy, lunes 1 de diciembre de 2025, que fue capturado alias Gago, blanco de alto valor del Grupo Armado Organizado Los Lobos, en Babahoyo (provincia de Los Ríos).

La operación militar fue ejecutada en el sector del Malecón 9 de Octubre. Se logró la captura de Pedro Osmar M.M., alias Gago, y en su poder se incautaron 330 gramos de marihuana.

Según los soldados, alias Gago cuenta con antecedentes por asesinato y es considerado uno de los principales miembros de Los Lobos. Estaría involucrado -acotaron los uniformados- en actividades de sicariato, robo, cobro de vacunas, extorsión y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización en el cantón Babahoyo.

