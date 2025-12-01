Un sospechoso de asesinato fue detenido en Nanegal

Este hombre fue detenido minutos después de haber participado en una muerte violenta en la parroquia de Nanegal, en el noroccidente de la capital. Según las investigaciones policiales, el sujeto había llegado a bordo de esta moto y protagonizó una riña con su victima.

“Este evento ocurrió por motivación sentimental”, expresó Pablo Argoti, subcomandante de policía del Distrito Metropolitano de Quito.

El sospechoso logró escapar del lugar, en medio del temor de los habitantes, por lo que los agentes de la Policía Nacional montaron un operativo de búsqueda, ubicándolo en una vía de segundo orden cuando se transportaba en motocicleta.

Las primeras indagaciones confirmaron que el sujeto tiene 27 años y posee antecedentes penales. “Tiene antecedentes por robo”, añadió Argoti.

La víctima tenía 29 años y permanece en el departamento de Medicina Legal de la Policía, mientras que el detenido fue llevado a la Fiscalía para que ser juzgado por el delito de asesinato.

