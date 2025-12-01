Quito: pasajero armado disparó cuatro veces contra un taxista de aplicación, en La Bota

Eran las 23:23. El conductor tomó la carrera de un taxi que le habían solicitado en una aplicación. Se subieron dos hombres, uno al lado y otro detrás de él. Pasaron tres minutos de trayecto y el que se ubicó en la parte posterior disparó contra él en cuatro ocasiones.

El conductor intentó defenderse y logró repeler el ataque. Los dos huyeron. El ataque ocurrió a la altura de La Bota, en el norte de Quito. El taxista herido repelió el ataque y logró escapar de su agresor. Herido en el cuello, continúa manejando y pide ayuda a un taxista que pasaba por el lugar.

Guiado por el taxista trató de avanzar a una casa de salud, pero empieza a sentir debilidad. Según el propietario del carro, el conductor atacado se recupera de las heridas, pero quiere alertar del hecho a las autoridades y a quienes relizaron el servicio de taxi en aplicaciones.

El acto violento está bajo investigación para dar con los responsables".

