Una mujer fingió su secuestro para extorsionar a familiares en Loja

En Loja, el pasado 25 de noviembre de 2025 un ciudadano denunció el presunto secuestro de su hermana quien, tras salir a una entrevista laboral, habría sido retenida por desconocidos.

Según los primeros reportes, el hombre indicó que recibió mensajes de WhatsApp de su hermana, en los que se exigía el pago de USD 2 500 dólares para su liberación.

Tres días después, luego de investigaciones, la Policía dio con el paradero la mujer en Quito, misma que habría fingido su secuestro con la intención de obtener un beneficio económico de sus familiares.

La mujer de mediana edad fue puesta a órdenes de la Fiscalía por su presunta participación en el delito de simulación de secuestro.

