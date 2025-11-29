2025 ya es el año más violento de la historia de Ecuador

<b>Lea también: <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/cinco-provincias-concentran-crimenes-ecuador-BC10473332 target=_blank>Cinco provincias concentran el 83 % de los asesinatos en Ecuador</a></b> Los datos a los que accedió Ecuavisa aún no han sido integrados a las estadísticas del <b>Ministerio del Interior</b>, que en su<b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/asesinatos-ecuador-gobierno-noboa-YK6826991 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>