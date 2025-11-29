La noticia a fondo
user placeholder

Abdón Rodríguez
29 nov 2025 , 11:31

2025 ya es el año más violento de la historia de Ecuador

Aun sin finalizar el año, los homicidios intencionales ya superaron los del total de 2023, que había sido el año más violento de la historia.

  • 2025 ya es el año más violento de la historia de Ecuador
    Este viernes 29 de noviembre hubo un asesinato en el sector de Sauces 6, en el norte de Guayaquil. ( Robin Carrera / Ecuavisa )
    • Fuente:
    Propio

    2025 ya es oficialmente el año más violento en la historia del país. De acuerdo a cifras de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 28 de noviembre se registraron 8 272 homicidios intencionales en Ecuador, superando la cifra total de 2023, cuando se reportaron 8 248 asesinatos, hasta entonces el récord histórico.

    La Zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón, se mantiene como la jurisdicción más violenta de la nación. Solo en ese periodo de 2025 se registraron 2 760 homicidios. Le siguen Los Ríos, con 1 147 asesinatos; Manabí, con 1 141; el resto de Guayas, con 893; y El Oro, con 633 muertes violentas.

    Lea también: Cinco provincias concentran el 83 % de los asesinatos en Ecuador

    Los datos a los que accedió Ecuavisa aún no han sido integrados a las estadísticas del Ministerio del Interior, que en su página web mantiene cifras hasta octubre de 2025. Aun con ese corte, los datos de la institución exponen que la mayoría de víctimas fueron hombres entre los 25 y 34 años, que gran parte de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego y que más del 95 % de los casos se enmarcaron en un tipo de violencia criminal.

    Si se proyecta la población de Ecuador en 18,5 millones de habitantes, las cifras actuales reflejan que la tasa de homicidios intencionales es de 44,7 por cada 100 000 personas. En febrero de 2024, cuando el Gobierno presentó su Plan Nacional de Desarrollo, se planteó reducir los homicidios intencionales de 45,11 a 39,11 por cada 100 000 habitantes para 2025.

    Por otra parte, los datos de este año evidencian que la declaratoria de conflicto armado interno, la militarización de las cárceles, los continuos estados de excepción y los toques de queda ya no son suficientes para contener a los grupos criminales, a los que la Administración de Daniel Noboa calificó como organizaciones terroristas en enero de 2024.

    Estas medidas sí tuvieron efecto en 2024, cuando los homicidios se redujeron a 7 063, lo que representó una disminución del 14,4 % en comparación con 2023.

    Policías y otras autoridades atienden un hecho violento en Manta.
    Policías y otras autoridades atienden un hecho violento en Manta. ( Ariel Ochoa / API )

    Revise: Un sicario dejó un panfleto tras asesinar a un hombre en Pascuales, norte de Guayaquil

    Tras la derrota electoral en la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre —que el presidente de la República reconoció como un "remezón" para su gobierno y la organización política ADN—, el mandatario reafirmó su lucha contra las mafias del crimen organizado.

    "Jamás nos rendiremos. Primero se rendirán las mafias, primero se van a rendir los criminales, y vamos a prevalecer, vamos a darle paz a los ecuatorianos. Que quede en los libros de historia que cada uno de nosotros luchó por un mejor país", dijo Noboa durante una ceremonia militar en Quito, el miércoles 26 de noviembre.

    ecuavisa.com
    Temas
    Asesinatos
    homicidios intencionales
    Daniel Noboa
    Noticias
    Recomendadas