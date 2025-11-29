2025 ya es el año más violento de la historia de Ecuador

La Zona 8 , integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón , se mantiene como la jurisdicción más violenta de la nación. Solo en ese periodo de 2025 se registraron 2 760 homicidios . Le siguen Los Ríos , con 1 147 asesinatos ; Manabí , con 1 141 ; el resto de Guayas , con 893 ; y El Oro , con 633 muertes violentas.

2025 ya es oficialmente el año más violento en la historia del país. De acuerdo a cifras de la Policía Nacional , entre el 1 de enero y el 28 de noviembre se registraron 8 272 homicidios intencionales en Ecuador , superando la cifra total de 2023, cuando se reportaron 8 248 asesinatos , hasta entonces el récord histórico.

Los datos a los que accedió Ecuavisa aún no han sido integrados a las estadísticas del Ministerio del Interior, que en su página web mantiene cifras hasta octubre de 2025. Aun con ese corte, los datos de la institución exponen que la mayoría de víctimas fueron hombres entre los 25 y 34 años, que gran parte de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego y que más del 95 % de los casos se enmarcaron en un tipo de violencia criminal.

Si se proyecta la población de Ecuador en 18,5 millones de habitantes, las cifras actuales reflejan que la tasa de homicidios intencionales es de 44,7 por cada 100 000 personas. En febrero de 2024, cuando el Gobierno presentó su Plan Nacional de Desarrollo, se planteó reducir los homicidios intencionales de 45,11 a 39,11 por cada 100 000 habitantes para 2025.

Por otra parte, los datos de este año evidencian que la declaratoria de conflicto armado interno, la militarización de las cárceles, los continuos estados de excepción y los toques de queda ya no son suficientes para contener a los grupos criminales, a los que la Administración de Daniel Noboa calificó como organizaciones terroristas en enero de 2024.

Estas medidas sí tuvieron efecto en 2024, cuando los homicidios se redujeron a 7 063, lo que representó una disminución del 14,4 % en comparación con 2023.