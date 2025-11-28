Un sicario dejó un panfleto tras asesinar a un hombre en Pascuales, norte de Guayaquil

Pascuales, parroquia del norte de Guayaquil, volvió a ser escenario ayer de un asesinato y en esta ocasión el sicario dejó un panfleto.

El crimen se registro a la 13:00 en la cooperativa 5 de Diciembre. Moradores estaban almorzando y alumnos caminaban hacia sus hogares, cuando se escucharon al menos cuatro disparos.

Segundos después, vieron a un hombre tendido en la acera con varios impactos de bala.

El coronel Christian Verdezoto, jefe subrogante del distrito Pascuales, detalló que la víctima tenía 34 años y un sujeto a bordo de una moto fue quien lo asesinó.

Agentes llegaron al lugar para recabar información, y al acercarse al cuerpo, se percataron de un panfleto que había sido abandonado en el lugar por el sicario.

"(El fallecido) tenía antecedentes penales. Ha sido victimado me presuntamente por algún GDO (grupo delincuencia organizado) contrario al de la víctima", señaló Verdezoto.

En las últimas semanas, el distrito Pascuales ha registrado varias muertes violentas. Una de ellas ocurrió horas antes, en la ciudadela Mucho Lote 1, donde un motociclista fue acribillado bajo la misma modalidad de sicarios en moto.