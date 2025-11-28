Seguridad
28 nov 2025 , 06:12

Un sicario dejó un panfleto tras asesinar a un hombre en Pascuales, norte de Guayaquil

Moradores del norte de Guayaquil estaban almorzando, y alumnos caminaban hacia sus hogares, cuando se escucharon al menos cuatro disparos.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

Pascuales, parroquia del norte de Guayaquil, volvió a ser escenario ayer de un asesinato y en esta ocasión el sicario dejó un panfleto.

El crimen se registro a la 13:00 en la cooperativa 5 de Diciembre. Moradores estaban almorzando y alumnos caminaban hacia sus hogares, cuando se escucharon al menos cuatro disparos.

Segundos después, vieron a un hombre tendido en la acera con varios impactos de bala.

Le puede interesar: Sucumbíos: Dos trabajadores de Petroecuador fueron asesinados y sus cuerpos fueron hallados en una fosa

El coronel Christian Verdezoto, jefe subrogante del distrito Pascuales, detalló que la víctima tenía 34 años y un sujeto a bordo de una moto fue quien lo asesinó.

Agentes llegaron al lugar para recabar información, y al acercarse al cuerpo, se percataron de un panfleto que había sido abandonado en el lugar por el sicario.

"(El fallecido) tenía antecedentes penales. Ha sido victimado me presuntamente por algún GDO (grupo delincuencia organizado) contrario al de la víctima", señaló Verdezoto.

En las últimas semanas, el distrito Pascuales ha registrado varias muertes violentas. Una de ellas ocurrió horas antes, en la ciudadela Mucho Lote 1, donde un motociclista fue acribillado bajo la misma modalidad de sicarios en moto.

Crimen en el sur de la ciudad

Y en el sur de la ciudad, otro hombre fue acribillado mientras iba de copiloto en una motocicleta, con una mujer, cuando circulaban por la avenida Roberto Serrano.

Testigos relataron que los sicarios le propinaron varios disparos y los casquillos quedaron regados en la vía.

Lea también: Esto se sabe del asesinato de un empresario que conducía un carro de lujo en La Puntilla, Samborondón

Moradores salieron de sus casas y locales, ante las detonaciones y el llanto de la mujer que lo acompañaba, ellos, aseguraron que los sicariatos son frecuentes en el sector.

Agentes de Criminalística recolectaron los restos de bala y realizaron el levantamiento del cuerpo que quedó en plena avenida, pero no dieron más detalles del caso.

Temas
Sicariato
crimen
balacera
asesinato
Guayaquil
Pascuales
Noticias
Recomendadas