Seguridad
31 oct 2025 , 12:31

Dos hombres fueron asesinados en el exterior de un cementerio de Pascuales

Un ataque armado se produjo en los exteriores del cementerio de Pascuales la tarde del miércoles 29 de octubre, cuando un grupo salió de una velación.

   
    Imagen del cementerio de Pascuales, norte de Guayaquil.( CDH-GYE )
Un adolescente y un hombre fueron asesinados la tarde del miércoles 29 de octubre en los exteriores del cementerio de Pascuales, norte de Guayaquil.

El ataque armado se produjo en el momento que un grupo de personas salió de una velación en ese camposanto, indicaron testigos a la Policía Nacional.

Alrededor de las 17:00, parte de los asistentes se habían subido al balde de una camioneta blanca para regresar a sus domicilios, en las calles Latacunga y Cojimíes, cuando un hombre armado empezó a detonar un arma.

Producto de la balacera, quedaron gravemente heridos un pasajero de 17 años y el conductor, de 47 años. Sus muertes se confirmaron horas después en casas de salud.

El menor, antes de fallecer, relató a los agentes que no conocía a los criminales que lo atacaron.

Ecuador supera las 7 400 muertes violentas en lo que va del 2025, así registrando una cifra superior de crímenes de la de todo 2024.

Temas
inseguridad
crimen
Policía Nacional
balacera
cementerio
Guayaquil
Pascuales
