Sucumbíos: Dos trabajadores de Petroecuador fueron asesinados y sus cuerpos fueron hallados en una fosa

Dos empleados de Petroecuador fueron asesinados y sus cuerpos fueron encontrados la tarde del miércoles 26 de noviembre en una fosa del cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos.

El hallazgo se produjo en parroquia San Roque, en la vía San Pablo. Medios locales señalan que un agricultor buscaba uno de sus caballos, y a 300 metros de la carretera, en un lugar pantanoso, percibieron un mal olor mientras realizaban las labores de búsqueda del equino.

Vio que había ropa botada en el sitio y llamó a vecinos y a la Policía Nacional. Agentes realizaron una excavación y descubrieron los restos humanos.

El teniente coronel Juan Carlos Espín, jefe de la subzona Sucumbíos, indicó que Edwin Lara y Pastor Arias, de 34 y 39 años, habían sido secuestrados el pasado 19 de noviembre. En el parte policial se narra que ambos tenían heridas de arma blanca.

De acuerdo a información del Portal de Transparencia de Petroecuador, ambos trabajaban como operadores de estaciones de captación de gas.

Espín indicó que ya venían investigando la desaparición de los dos funcionarios de la mayor empresa petrolera de Ecuador y que tienen dos personas detenidas, como también el taxi que posiblemente fue usado para el secuestro.