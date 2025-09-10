Un trabajador portuario fue asesinado frente al Cementerio General de Guayaquil

Un hombre fue asesinado a tiros la tarde de este martes 9 de septiembre frente a la puerta 10 del Cementerio General de Guayaquil, en pleno centro de la ciudad. La víctima quedó tendida sobre la vereda tras ser acribillada a plena luz del día, lo que generó alarma entre transeúntes y moradores de la zona.

De acuerdo con el coronel Hugo Albán, jefe de la Policía Nacional en el distrito Modelo, el hombre bajaba de un bus en la avenida Pedro Menéndez Gilbert cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones. La víctima, que trabajaba en un puerto de la ciudad, ya había recibido amenazas, según informó el oficial.

Albán detalló que la empresa donde laboraba el fallecido reportó haber recibido intimidaciones, aunque nunca se presentó una denuncia formal en la Fiscalía. Además, el uniformado indicó que el hombre tenía un antecedente penal por asociación ilícita, lo que también será considerado dentro de las investigaciones.

En el lugar se congregaron familiares y ciudadanos, consternados por la escena del crimen. Personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) y de Criminalística realizó las primeras pericias y el levantamiento del cadáver, mientras se recopilaban indicios que permitan identificar a los responsables del ataque.

Este crimen se suma a otros registrados recientemente en el sector portuario de Guayaquil. Hace poco más de un mes, dos trabajadores de una de las terminales fueron asesinados en diferentes hechos: uno en el sur, en el sector de Los Esteros, y otro en el norte, en la avenida Francisco de Orellana.

Adicionalmente, no es el primer asesinato en las inmediaciones del Cementerio General de Guayaquil. El 17 de marzo de 2025, un joven fue acribillado frente a la puerta 16; mientras que el 19 de agosto, otro hombre fue asesinado afuera de la puerta 1.