19 ago 2025 , 17:22

Un hombre fue asesinado afuera del Cementerio General de Guayaquil

El ataque ocurrió pasadas las 16:00 de este martes 19 de agosto junto a unos kioscos ubicados sobre la avenida Julián Coronel.

   
    Agentes de Criminalística y Dinased acudieron al lugar para el levantamiento del cadáver y la recolección de indicios.( Francisco Amaya / Ecuavisa )
Un hombre fue asesinado la tarde de este martes 19 de agosto en los exteriores de la puerta 1 del Cementerio General de Guayaquil, ubicada en la avenida Julián Coronel, en pleno centro de la ciudad.

El ataque ocurrió poco después de las 16:00 junto a unos kioscos. La víctima quedó tendida en la acera tras recibir varios disparos.

Agentes de Criminalística y Dinased acudieron al lugar para el levantamiento del cadáver y la recolección de indicios. Mientras tanto, personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) cerró varias calles aledañas para atender la emergencia y facilitar el trabajo policial.

Más temprano, pero en Mucho Lote 1, hubo un doble asesinato. El conductor de un bus de la línea 85 y su ayudante fueron asesinados a tiros antes del mediodía. El ataque ocurrió en un predio utilizado como estacionamiento de la cooperativa de transporte. El conductor fue acribillado cuando se alistaba para iniciar su recorrido.

El ataque ocurrió en un solar utilizado como estacionamiento de la cooperativa de transporte.
El ataque ocurrió en un solar utilizado como estacionamiento de la cooperativa de transporte. ( Henry Gómez / Ecuavisa )

Un trabajador de la misma compañía, dedicado al lavado de buses, resultó herido durante el tiroteo. Fue trasladado a una casa de salud.

La violencia sigue en aumento en la Zona 8 —que incluye a Guayaquil, Durán y Samborondón— donde, en lo que va de 2025, se registran más de 2 060 asesinatos.

