Un hombre fue asesinado afuera del Cementerio General de Guayaquil

Un hombre fue asesinado la tarde de este martes 19 de agosto en los exteriores de la puerta 1 del Cementerio General de Guayaquil, ubicada en la avenida Julián Coronel, en pleno centro de la ciudad.

El ataque ocurrió poco después de las 16:00 junto a unos kioscos. La víctima quedó tendida en la acera tras recibir varios disparos.

Agentes de Criminalística y Dinased acudieron al lugar para el levantamiento del cadáver y la recolección de indicios. Mientras tanto, personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) cerró varias calles aledañas para atender la emergencia y facilitar el trabajo policial.

Más temprano, pero en Mucho Lote 1, hubo un doble asesinato. El conductor de un bus de la línea 85 y su ayudante fueron asesinados a tiros antes del mediodía. El ataque ocurrió en un predio utilizado como estacionamiento de la cooperativa de transporte. El conductor fue acribillado cuando se alistaba para iniciar su recorrido.